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Spor

Premier Lig'de Burnley-Leicester City maçı ertelendi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi

14 Ocak 2022 16:01

İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Leicester City arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki Covid-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.

Bu sezon ertelemeler sebebiyle 17 maça çıkabilen Burnley topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Leicester City ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

 

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