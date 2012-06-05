Prematüre doğumda ruhsal sorun riski

James Gallagher

Sağlık ve Bilim Muhabiri

Genel Psikiyatri Arşivi çalışmasına göre, erken doğan bebeklerde bipolar bozukluğu, depresyon ve psikoz gibi ruh sağlığı bozukluklarının görülmesi daha olası.

Uzmanlar prematüre bebeklerin bakımında büyük gelişmeler olduğu konusunda açıklama yaptı.

Zamanında gerçekleşen doğumlar 40 hafta tamamlandığında meydana gelirken, 13 bebekten biri 36. haftadan önce doğmakta.



Risk yükseldi



Londra'daki King's College Enstitüsü'nde ve İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde çalışan araştırmacılar 1973 ile 1985 arasında İsveç'te doğmuş olan 1.3 milyon kişiyi inceledi.

Psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hastaneye yerleştirilen 10,523 kişiden 580'i prematüre doğmuş.

Yapılan çalışmalar zamanında doğmuş olan çocukların psikiyatrik nedenler dolayısıyla binde iki oranla hastaneye yerleştirildiği dikkat çekti.

Oldukça erken doğan bebeklerde bipolar bozukluk bu oranın yedi katı iken, depresyon üç katı kadar görülüyor.

Araştırmacılardan Dr. Chiara Nosarti hastalardan bazılarının bahsedilen rahatsızlıkları daha hafif geçirmeleri nedeniyle hastaneye gitmedikleri ve adları kayıtlı olmadığından bu oranın biraz daha yüksekolabileceğine dikkat çekti.

Nosarti, yine de bu riskin düşük olduğunu ve çoğu erken doğan bebeğin sağlıklı olabileceğini söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada anne babaların endişelenmemesini, ancak erken doğumun bebekleri birçok psikiyatrik rahatsızlıklara maruz bırakabileceğinden ailelerin bebeklerini bu tür rahatsızlıklarınbelirtilerini erken yakalayabilmek için sürekli monitör etmelerini önerdi.

Böylelikle bu rahatsızlıklar ağırlaşmadan kontrol altında tutulabilir.

Nosarti "gelişim bozukluklarının" bebeklerin beynini etkileyebileceği konusunda da yorum yaptı.



'Şaşırtıcı'



Akıl ve Ruh Sağlığı Yardım Derneği SANE'nin başkanı Marjorie Wallace, erken doğumun şizofreniye yol açabileceğini zaten bildiklerini ama aynı zamanda diğer psikolojik rahatsızlıklara da yol açabileceğinin kanıtlarını oldukça şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

Bebek Bakım Yardım Kuruluşu Bliss, erken doğumun beynin gelişimini etkilediğine dair bir çok araştırma tarafından desteklenen bilgiler olduğunu belirtti.

Öte yandan bu kuruluşun başkanı Andy Cole, araştırmada kullanılan bazı kişilerin 40 yıl önce doğduklarını ve klinikte hayatın ilk dört haftasında kalıcı nörolojik hasarı önlemek için yapılan işlemlerin o zamandan beri büyük gelişme gösterdiğini açıkladı.

Günümüzde beynin zarar görmemesi için serinletilme işlemlerinden, beyne yeterli oksijen gitmesi için ventilasyon yöntemi uygulanmasına kadar birçok gelişme gerçekleşti.