Prematüre bebeklere doğum günü partisi

Gizem KARADAĞ / ANKARA,(DHA)- ANKARA Memorial Hastanesi’nde prematüre doğan bebekler için doğum günü partisi yapıldı. Prematüre bebek anneleri, bu dönemde yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulandılar.

Memorial Ankara Hastanesi’nde doğan prematüre bebekler için 17 Kasım Dünya Prematüre Gününde kutlama yapıldı. Çocuklar için pasta kesilen etkinlikte prematüre bebek dünyaya getiren anneler bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

“İYİ BİR BAKIMLA PREMANTÜRE BEBEKLERDE DİĞER BEBEKLER GİBİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜTÜLEBİLMEKTEDİR”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Memnune Aladağ, her yıl dünyada 15 milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirterek tahminen her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu belirtti. Memnune Aladağ, prematüre bebeklerin özel bir bakıma ihtiyaçları olduğunu bildirerek şunları söyledi:

“37 haftanın altında doğan her bebek prematüredir yani zamanından önce doğmuş bebektir bizim için. Prematüre bebeklerin özel bir bakıma ihtiyaçları vardır. Çünkü onlar organlarını henüz tamamlamadan dünyaya gelmektedir. Özel bir ekip ve ekipman, özel kuvözlerin olduğu bir ortamda bakılması gerekir. 24 saat çocuk doktoru ve yeni doğan yoğun bakım hemşirelerinin bulunduğu, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bakılmaları gerekmektedir. İyi bir bakımla artık prematüre bebeklerde diğer bebekler gibi sağlıklı bir şekilde büyütülebilmektedir. Onlar hastanede belli bir düzeye getirilip taburcu ediliyorlar. Taburculuktan sonra da anne ve babaların bilinçli olması, bu konuda farkındalığının artırılması, onlara iyi bakılarak yaşıtlarına yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Anne ve babaların farkındalığı için bilgilendiriliyorlar, eğitiliyorlar öyle taburcu ediliyorlar, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinden. Prematüreliğin farkında olmak onların sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılması açısından önemlidir.“

ÜÇÜZ ERKEK BEBEK ANNESİ CANSU DİŞYAPAR: BEBEKLERİMİ CAM FANUSTA BIRAKIP EVE GİTMEK ÇOK ZOR

Üçüz erkek bebek annesi Cansu Dişyapar, 33 haftalık hamileyken çocuklarını dünyaya getirdiğini söyledi. Çocuklarının uzun süre kuvözde kaldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayan anne Dişyapar, şöyle konuştu:

“Mimarım. Üçüz annesiyim. 33 haftalık doğdular. 21 gün ve 35 gün kuvözde kaldılar. Görkem 21 gün, ikizler 35 gün kuvözde kaldılar. Bu duygu karnının kucağının da uzun bir süre boş kalması gibi. Çok zor günlerdi, geçti çok şükür. Tüp bebekti. Çok riskli bir gebelikti. Bütün hamileliğim boyunca yattım. 33’üncü haftada artık dayanamıyorduk, doktorumla almaya karar verdik. Kaşıntılarım başlamıştı. Duramıyordum artık. Doğum gerçekleşti. Kendimi hazırladığımı düşünüyordum yani kuvözde prematüre çocuğa, öyle cam fanusun içinde görmek, kucağına alamamak çok kötüymüş yani okudukların kadar olmuyormuş. O’nu orada bırakıp eve gitmek çok zor oldu. Bakımları da çok zor, üçüz oldukları için. Bebeklerim bugün tam bir yaşına girdi.”

ÜÇÜZ ANNESİ HAZAL BAŞARGAN: TATLI YORGUNLUKLAR YAŞIYORUM

Ev hanımı olan 27 yaşındaki Hazal Başargan da, ikisi erkek biri kız olmak üzere prematüre üçüz bebek dünyaya getirdiğini kaydederek duygularını şu şekilde ifade etti:

“Gebelikte de, doğumda da, doğum sonrasında da büyük zorlukları oluyor. En büyük zorluğu doğum sonrasında yaşadım. 2.5 ay çocuklarımı göremedim. Onları almadan eve gitmek zorunda kaldım. Kuvözde kaldılar 2.5 ay. Onun zorluğu oldu. Onun haricinde eve geldiklerinde biraz yorulsam da, tatlı yorgunluklardı diyelim.“

ÜÇÜZ ANNESİ SİBEL ÇINAR: KENDİNİ UNUTUP TAMAMEN ONLARLA OLUYORSUN

Öğretmenlik yapan üçüz annesi 35 yaşındaki Sibel Çınar, doğum sonrası yaşadığı zorlukları anlatarak şöyle dedi:

“Üçüz annesiyim. Etkinlik için geldik. 35 yaşındayım. Öğretmenim. Çok güzel ama bir o kadar da zor, hassas bir süreç. Büyütmeye çalışıyoruz ama zorluğu var. Çok güzel bir duygu ama zorlukları var. Kaygılarım vardı çünkü prematüre yani üçüzlerde muhakkak sıkıntılar oluyor. Ama çük şükür öyle bir sıkıntımız olmadı. Sağlıklı doğdular. Çok mutluyuz, çok güzel bir duygu. Tamamen insanın dünyası değişiyor. Hayatın oluyor onlar senin. Kendini unutuyorsun tamamen onlarla oluyorsun.“

FOTOĞRAFLI