Prematüre bebekler için anne sütü bankası

Ülkede faaliyet gösteren kamu vakfı Ulusal Sağlık Servisi'nin, farklı yerlerdeki 17 süt bankasının hijyen açısından güvenlik açığı doğurabileceği endişesiyle harekete geçirdiği Sağlık Bakanlığı, anne sütü için de Ulusal Kan Bankası'na uygulanan katı güvenlik prosedürleri öngörüyor. İngiltere'de bankalar yoluyla her yıl 5 bin prematüre çocuk anne sütüyle besleniyor.