Prematüre bebekler için anne sütü bankası

Anne sütünün çocuk gelişimi için öncelikli besin kaynağı olduğu bilim insanları tarafından sık sık vurgulanırken, İngiltere prematüre bebekler için ulusal anne sütü bankası kurma kararı aldı.
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Yaşama en iyi başlangıç anne sütü
Ülkede faaliyet gösteren kamu vakfı Ulusal Sağlık Servisi'nin, farklı yerlerdeki 17 süt bankasının hijyen açısından güvenlik açığı doğurabileceği endişesiyle harekete geçirdiği Sağlık Bakanlığı, anne sütü için de Ulusal Kan Bankası'na uygulanan katı güvenlik prosedürleri öngörüyor. İngiltere'de bankalar yoluyla her yıl 5 bin prematüre çocuk anne sütüyle besleniyor.