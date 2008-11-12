Prematüre bebekle hatıra fotoğrafı!

İsrail'de, bir hemşirenin henüz enfeksiyon tehlikesi altında olan beş günlük premetüre bebeği cebinde taşırken görüntülendiği fotoğraf ortalığı karıştırdı. Hemşireyi uzun bir hapis hayatı bekliyor



İsrail’in Hayfa kentinde bir prematüre bebek, hemşirenin cebinde taşınınca ortalık karıştı! Hayfa Hastanesi’nde çalışan yenidoğan hemşiresinin, prematüre bebeği üniformasının cebine koyup taşımasını gösteren fotoğrafın yayımlanmasından sonra Sağlık Bakanlığı devreye girip, skandala imza atan hemşirenin kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.



Yetkililere göre, hemşirenin kimliği tespit edilirse onu çok uzun sürecek bir hapis hayatı bekliyor.



Bebeğin doğumundan beş saat sonra çekilen fotoğrafta, enfeksiyon kapmaya müsait olan prematüre bebeğin elini tuttuğu görülen hemşireye diğer hemşirelerden kınama gelirken, hastane yetkililerinin bu skandalı örtmek için “Bu, prematüre bebekleri taşımak için en iyi yöntemdir. Kanguru metodu denilen bu yöntemle bebeğin düşmesi engellenir” açıklaması yapması tartışmalara neden oldu. Prematüre bebeklerin özel odalarda bakılması gerekiyor

