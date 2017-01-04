Prekazi: Ali Sami Yen'in oradan geçemiyorum, bakamıyorum!

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Cevad Prekazi, Türk Telekom Arena'nın ruhu olmadığını belirterek, "Ali Sami Yen'in oradan geçemiyorum." diye konuştu.



Cevad Prekazi, Galatasaray'a geliş hikâyesinden Monaco maçlarına, dönemi için aykırı stilinden insanların ona bakışına, günümüz futbolundan değişen dinamiklere kadar pek çok soruya içtenlikle cevap verdi.

İşte Prekazi'nin açıklamalarından satır başları:

"Simovic, "Galatasaray'a gelir misin?" dedi"

"Bir sabah telefonum çaldı, arayan Simoviç… Biz Simo'yla bir sene beraber oynadık. Neyse açtım telefonu; ilk soru: 'Galatasaray'a gelmek ister misin?' Ben o zaman bir maceracı olarak ABD'ye gitmiştim. Beş ay olmuştu… 'Neden olmasın' dedim. 'Gel' dedi, o şekilde geldim.

"Monaco maçında oyundan çıkarken kimse inanmadı"

Monaco maçı 1-0 iken, taç çizgisine geldim, 'Hocam Tanju'yu al, orta sahaya bir adam sok, kapanacağız' diye bağırdım. Son 18 dakikaydı, bir baktım tabelada 8 numara... Kimse inanamadı.

"Bana duydukları saygıyı hissettim"

Hasan Şaş'la tanıştığımda bana 'Beni Galatasaraylı yapan kişi sensin' dedi. Yine bir zaman Türkiye-Makedonya maçı vardı. Dönemin Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy geldi. Beni görünce gözleri doldu adamın. Tugay, Bülent, Hasan Şaş vardı o sırada takımda. Bana duydukları saygıyı orada hissettim.

"Ne koşacaksın, futbol kafa işi"

Ne koşacaksın. Futbol kafa işi... Yeri geldiğinde hepimiz koştuk. 50 metreyi kaç saniyede koşarsın, 7-8 saniye sürer. Topu 50 metreye kaç saniyede atarsın, 1 saniyeden az. "Lopta" Yugoslavca'da "top" demek. ve gramer olarak dişi bir isim. Profesyonel takımda bir koçum vardı. O demişti, 'Topa ince davran, çünkü top hassastır. Eşini, kız arkadaşını nasıl seviyorsun, onlar da seni seviyor. Topa da güzel davranırsan top seni sever. Arkanı dönersen gider. O yüzden topun canı vardır…' Ben o sözü söylemedim, buraya getirdim…

"TT Arena'nın ruhu yok"

Mecidiyeköy tarihti. Gitti şimdi o tarih. Burası evet güzel ama ruh var mı? Bence yok. Yok kardeşim. Ruhu küçümseme. Büyük bir şeydir o. Ali Sami Yen'in oradan geçemiyorum, ben bakamıyorum. Keşke yeni stat orada yapılsaydı. Çünkü stat orasıydı. Olsun, umarım burası güzel olur artık. Ruh dolar buralar."