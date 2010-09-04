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Kültür-Sanat

Predators 2010 fragman

Predator evreninde yepyeni bir sayfa açılıyor...

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Robert Rodriguez’in yapımcılığında çekilen filmde, başrolde Oscarlı oyuncu Adrian Brody, seçilmiş bir grup paralı askerin lideri olarak karşımıza çıkıyor.

Yabancı bir gezegene getirilen birlik, kısa sürede kendilerinin av olduğunu farkeder. Gözden düşmüş bir fizikçi dışında her biri soğukkanlı birer katil olan ve Yakuza, suçlular, ölüm mangası timinden oluşan bir grup paralı askerler, insan “predator”(avcı)lar. Düştükleri gezegende bu sefer kendileri uzaylı predator’lar tarafından sistematik bir biçimde avlanıyorlar.

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