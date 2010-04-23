Pratisyen hekim 'ölüyü' diriltti

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ''öldü'' denilen 2 yaşındaki çocuk, pratisyen hekimin 45 dakika süren müdahalesiyle yaşama döndü.





İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki Subeşiği köyünde yaşayan 2 yaşındaki Samet Aydemir, önceki gün evlerinin yakınlarında bulunan derenin kenarında oynadığı sırada, dengesini kaybederek suya düştü.



Samet'in dereye düştüğünü gören baba Oktay Aydemir ve çevredeki vatandaşlar, bir süre sürüklenen çocuğu, sudan çıkararak Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürdü. Küçük Samet'in, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamsal fonksiyonlarını kaybettiğinin anlaşılması üzerine, doktorlar acı haberi aileye bildirdi.





Otopsi için hazırlığa başladılar ancak...



Hastane polisinin, otopsi için Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi vermesinin ardından Dr. Nurettin Kurt, hemşireler Safiye Çelep ve Kader Eyyüpoğlu ile sağlık memuru Özgür Çiftçi, Samet'in bekletildiği müşahede odasında, otopsi için hazırlığa başladı. Dr. Kurt'un, ''Arkadaşlar bir kez daha kontrol edelim. İçimde çocuğun yaşadığına dair bir his var'' demesinin ardından çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Kurt'un yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından Samet Aydemir, yaşama döndü.



Doğubayazıt Devlet Hastanesinde 3 ay önce pratisyen hekim olarak göreve başladığını anlatan Dr. Kurt, AA muhabirine, gece nöbeti sırasında Subeşiği köyünden hastanelerine, ''suda boğulma'' vakası geldiğini belirtti. Çocuğun hastaneye getirildiğinde yaşamsal solunum ve dolaşım belirtisinin mevcut olmadığını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:



''45 dakika süresince hiç ara vermeden arkadaşlarımla birlikte müdahalede bulunduk ve bir süre sonra kalp atışlarını hissetmeye başladım. Yaptığımız müdahaleden sonra çocuğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk ettik. Hastanın genel durumuna bakarak, insani yönden müdahalemi yaptım. İçimde hastanın yaşadığına dair bir his vardı. Yaşadığı için çok mutluyum.''



Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki müdahaleyle yaşama döndürüldükten sonra Van'a sevk edilen Samet Aydemir, YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk geldiğinde hayati tehlikesi bulunan çocuğun, tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığını belirten Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar, Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.





Anne Darçın Aydemir



Hastanede çocuğunun başından ayrılmayan anne Darçın Aydemir ise olayı şöyle anlattı:



''Oğlum evin önünde oynadığı sırada komşularımız dereye düştüğünü görmüşler. Komşuların yardımıyla çocuğu dereden çıkardık. Nefes alıp veremiyordu ve çevredekiler öldüğünü söylediler. Vakit kaybetmeden Doğubayazıt Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdük. Orada yapılan müdahaleden sonra 'çocuğunuz ölmüş' dediler. Yarım saat geçtikten sonra 'çocuk 'yaşıyor' dediler. Ambulansla Van'a getirdik. Hemen yoğun bakıma aldılar. Tedavileri yapıldıktan sonra şimdi çocuğumun durumu iyi. Doktorlar da 'hayati tehlikeyi atlattı' diyorlar. Oğlum yaşadığı için çok mutluyum.''



