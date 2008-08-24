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Sağlık

Pratik ayak masajı

Pedikürün püf noktaları yorgun bir günün ardından en çok ayaklarımız rahatlamaya ihtiyaç duyar.

24 Ağustos 2008 03:00

Pedikürün püf noktaları yorgun bir günün ardından en çok ayaklarımız rahatlamaya ihtiyaç duyar. Uzmanlar, ayak tabanındaki sinir noktalarını uyararak rahatlanabileceğini belirtiyor. Ayaklarınıza masaj yaptırmak için mutlaka güzellik salonlarına gitmeniz gerekmiyor. Siz de ayaklarınıza etkili bir masaj yapabilirsiniz. Öncelikle ayaklarınızı yıkayıp kurulayın ve ayak tabanlarınızı fırçalayın. Ayak kremiyle topuktan ayağın ortasına ve ayak bileğine kadar masaj yapın. Son olarak ayaklarınızı yüksek bir yere koyup bir süre uzanın.

Çatlaklara çare

Tırnaklarınızın fazla çatladığını düşünüyorsanız, günde 1-2 kez tırnak eti yağıyla (cuticle) tırnaklarınıza masaj yapmayı deneyin! Yağ kolaylıkla emildiğinden çatlaklara nüfuz eder ve cildinizi nemlendirir. Ayrıca tırnaklarınızın daha canlı görünmesini sağlar.

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