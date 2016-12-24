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Spor

Prandelli ve Melo yeniden buluşuyor

Melo, Inter ile bu sezon toplamda 10 maçta 499 dakika forma şansı bulabildi

24 Aralık 2016 12:02

İspanya ve İtalya basını, Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Valencia'nın Felipe Melo ile ilgilendiğini iddia etti.

La Liga'da sıkıntılı günler geçiren Valencia, 15 maçta aldığı 3 galibiyet 3 beraberlik ile 12 puan toplayabildi ve ligde 17. sırada bulunuyor. Takımın başındaki Cesare Prandelli takımın çıkışı için devre arasını bekliyor.

İspanya ve İtalya basınında yer alan iddialara göre, daha önce Fiorentina ve Galatasaray'da Felipe Melo ile çalışan Prandelli, onu Valencia'ya da istiyor.

Takımda orta sahada yaşanan problemlerin çözümü için Melo'yu ideal alternatif olarak gören İtalyan teknik adam, Valencia yönetiminden oyuncunun takıma katılmasının sağlanmasını istedi.

İspanya pasaportu da bulunan Brezilyalı oyuncu Melo, kariyerinde daha önce Mallorca, Racing de Santander ve Almeria gibi kulüplerle İspanya'da oynamıştı.

Melo, Inter ile bu sezon toplamda 10 maçta 499 dakika forma şansı bulabildi.

 

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