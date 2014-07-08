Prandelli imzayı attı, '4'üncü yıldızı takacağız' dedi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Prandelli, “İlk etapta hedefi kazanmak olan ve iyi futbol oynayan bir takım oluşturmak. Kulüpte çok profesyonel bir ekip var. Çok kuvvetli oyuncularımız var” dedi.

İtalyan teknik adamın Türk Telekom Arena'daki imza töreninde Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da yer aldı.

İmzadan önce Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Prandelli, sözlerine Türkçe "İyi günler" diyerek başladı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a teşekkür eden Cesare Prandelli "Başkan ile ilk görüşmemizde aramızda bir sinerji yakaladık. Başkan; insanın gözlerinin içine bakan ve karizmatik biri. Kendisinin bana sunduğu bu projenin içinde olmak istedim. Başkan ile konuşmak çok hoşuma gidiyor. Kendisi Galatasaray'ın tarihine önem veriyor. Galatasaray'ın tarihi çok büyük. Ama önemli olan başkanın söylediği gibi geçmişten ziyade önümüzdeki gelecek ve proje. Kendisiyle birlikte bu büyük sportif proje içerisinde yer almak istedim. Başkanla konuşmayı seviyorum. Çünkü onun için tarih çok önemli. Ve Galatasaray'ın tarihi çok büyük" dedi

‘İyi futbol oynayacağız’

Yaratmak istediği takımla ilgili fikirlerini söyleyen Prandelli "Sadece güzel futbol oynayan değil; kazanmaya ve hedeflerine ulaşmaya odaklı bir takım olacak. Bahsettiğim proje öyle ki, ilk etapta hedefi kazanmak olan ve iyi futbol oynayan bir takım oluşturmak. Kulüpte çok profesyonel bir ekip var. Çok kuvvetli oyuncularımız var. Ama önemli olan bu futbolcularla kuvvetli bir oyun oynamak. Başkan bana '4. yıldızı istiyorum' dedi. Bunun benim gözlerimin içine bakılarak söylenmesi ve başkanın gözlerindeki bu inanç Galatasaray'a 'Evet' demem için yetti" şeklinde konuştu.

‘Mancini bana Galatasaray'ı anlattı’

İmza atmadan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü ifade eden Prandelli "Ondan duyduğum ilk şey İstanbul'un güzelliği ve Galatasaray'ın kapasitesiydi. Ligdeki kurallarla ilgili herhangi bir sıkıntımız olamaz. Yabancı kuralı neyse, ona uyacağız. Mancini, Türkiye'ye geldiğinde sezonun yarısıydı. Takımı 8.'likten aldı 2. yaptı. Türkiye Kupası'nı aldı. Yine de iyi bir grafik sergilediğini düşünüyorum" dedi.

Sistemi hakkında da fikir veren Cesare Prandelli "4 kişilik bir savunma ve 3 kişilik bir orta saha planlıyorum. Şu anda futbolcularımın özelliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Burada oluşturulması gereken bir zihniyet. Hedefimiz gayet net: 4. yıldızı takmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak" ifadesini kullandı.

Sneijder ve Balotelli konusu

Sezon öncesi kampına kaç kişi götüreceği konusunda da bilgi veren Galatasaray'ın yeni teknik direktörü "Yaptığımız 3 günlük analizler sonrasında durum netleşti. Kampa 25-27 kişilik bir futbolcu kadrosuyla gitmeyi planlıyoruz. Yolumuza, uzun vadede başarı getirecek oyuncularla devam edeceğiz" dedi.

Sneijder'in Hollanda ve Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Prandelli, "Balotelli'yi istiyor musunuz?" sorusuna ise "Şu anda bununla ilgili konuşamam" yanıtını verdi. "Pirlo gibi kazanmak isteyen futbolcuları severim" diyen Prandelli "Selçuk İnan'da da bu istek olduğu sürece sıkıntı yaşanmayacaktır" diye konuştu.