Prandelli ilk eşini kaybetti, futbola ara verdi, 14 yaş küçük eşiyle tekrar döndü

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli evlilik hayatıyla da konuşuluyor. İlk eşi Manuela Caffi’nin kanser tedavisi için Roma kulübünden ayrılan ve teknik direktörlüğe ara veren Prandelli, yıllar sonra mutluluğu kendisinden 14 yaş küçük olan sevgilisi Novella Benini’de buldu.

İlk eşi Manuela Caffi’nin ölümüyle yıkılan Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli aşkta ikinci şansı Novella Benini ile buldu. Hürriyet gazetesinden Reha Erus, Prandelli’nin evlilik hayatını yazdı:

Prandelli, Manuela Caffi’yi tanıdığında Cremenose’de top koşturuyordu. Genç kız ise lise son sınıftaydı. Onların ki bir taşra aşkıydı. Erken evlendiler. İki çocukları oldu. Prandelli yıldız bir futbolcu değildi. Ama takım oyununa rahatlıkla ayak uydurabiliyordu.

90’lı yılların sonunda Manuela sol göğsünde bir sertlik hissetti. Zaman kaybetmeden doktora başvurdular. Sinsi bir tümördü. Hemen tedaviye başlandı. Ama kısa zamanda diğer göğsüne de sıçramıştı kanser. Çaresiz alındı ikisi de...

Maalesef fayda etmedi. Paris’e gidildi bir umut. Yoğun tedavi sadece ömrünü uzatıyordu. Cesare eşinin hep yanındaydı. Üzerine titriyordu.

Eşinin yasını 4 yıl tuttu

2004’te Roma’dan cazip bir teklif aldı. Takımın başına geçti ama aklı hep günden güne solan Manuela’daydı.

O yılın 20 Ağustosu’nda doktorlar tedavi şeklini değiştirdiler. Prandelli 26 Ağustos’ta takımı topladı ve eşinin hastalığı ve tedavisi sırasında yanında olması gerektiğini vurgulayarak istifasını verdi, aldığı parayı sentine kadar kulübe iade etti.

Manuela’nın ıstırabına ortak oldu koca 1 yıl. Manuela ise Cesare’nin çalışmasını istiyordu. Fiorentina’dan teklif geldi. Kabul etti Prandelli ama aklı hep eşindeydi. 26 Kasım 2007’de Manuela 45 yaşında kansere son kez yenildi. Prandelli yıkıldı ama futbol onu oyalamayı bildi. Manuela’nın 4 yıl yasını tuttu.

‘İtalyanların parasını hak etmiyorum’

Sonra kendisinden 14 yaş küçük dul Novella Benini’yi tanıdı. İki yetişkin çocuğunun onayını aldı. “Kendime aşkta ikinci bir şans tanımalıyım” diyerek yepyeni bir hayata yelken açtı.

Benini, artık İtalya Milli Takımı’nın ‘First Lady’siydi. Tribünleri renklendiriyor, hayat arkadaşını tek çocuğu ile soyunma odasının kapısında bekliyordu.

Milli futbolcuların eşlerine ablalık yapıyordu. İtalya Dünya Kupası’nda başarısız oldu. Hemen istifa etti Cesare. İtalyanların vergilerinden aldığım parayı hak etmiyorum. Başarısızlığın tek sorumlusu benim” itirafında bulundu, çıktı gitti. İşsizliği sadece 9 gün sürdü. Galatasaray’dan aldığı teklifi Novella ile değerlendi ve kabul etti.