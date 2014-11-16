'Prandelli böyle davranmaya devam ederse takımdan ayrılacak'

Fernando Otto: Oyuncumla ilgilenen takımlar var. Prandelli'nin onu oynatmaması anlaşılır gibi değil. Böyle giderse Telles ayrılabilir.

Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Alex Telles'in adı, Fransız ekibi PSG ile anılmıştı. Takımdaki geleceği merak konusu olan Telles'le ilgili olarak menaceri Fernando Otto açıklamalar yaptı. Otto, "Prandelli oyuncu olarak Telles'i beğenmiyor olabilir ancak bu anlaşılır gibi değil. Geçen yıl Roberto Mancini ile muhteşem bir sezon geçirdi ama bu sezon Telles'i göremiyoruz bile. Bunun Türkiye'deki yabancı kuralıyla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

'Kadroya bile giremiyor'

Fernando Otto, oyuncusunu takip eden kulüpler olduğunu doğrulayarak, "Avrupa'da bu kadar beğenilen bir oyuncuyken ne oldu da şimdi kadroya bile giremiyor. Bunu anlayamıyorum. Eğer bu sorun böyle devam ederse, başka bir takıma elbette gidebilir. Onunla ilgilenenkulüpler olduğunu biliyoruz. Telles'in tek istediği ise çalışmaya devam etmek ve sahaya çıkıp futbol oynamak" diye konuştu.