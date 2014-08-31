Prandelli: Başkan'dan üç isteğim var

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Bursaspor deplasmanında 3 puan kazandıkları için mutlu olduğunu belirtirken, transfer konusunda hala büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Yeşil beyazlı rakipleri karşısında galibiyeti hak eden bir oyun sergilediklerini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, “Dengeli bir maç oldu. Muslera da çok iyi kurtarışlar yaptı. Bu maçı kazanmak psikolojik açıdan çok önemliydi. Bugün en çok sevindiğim olay, ikinci golü atmak için olağanüstü çaba göstermemizdi” diye konuştu.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini vurgulayan Prandelli, transfer konusundaki bir soru üzerine, “Başkan üç yeni futbolcu bekliyoruz ve gelecek diye umut ediyoruz” ifadesini kullandı.