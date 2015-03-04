Prandelli alacakları için CAS'a başvurdu

Galatasaray 'da Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde, yıllık 2 milyon 295 bin Euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanan Cesare Prandelli, Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Duygun Yarsuvat yönetimi tarafından gönderilmişti.



Radikal'in haberine göre, mukavele süresinin tamamını kapsayan ücretlerin ödenmesini talep eden İtalyan hoca, bu isteği geri çevrilince sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki anlaşmazlığı CAS'a taşıdı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmiş olduğu gerekçesi ile futbol takımımızın eski teknik direktörü Cesare Prandelli ve yardımcıları Renzo Casaletto, Giambattista Venturati, Gabriale Pin, Silvia Berti ve Vincenzo Di sözleşmesel alacaklarının tahsili talebiyle CAS'a başvuruda bulunmuşlardır. CAS'taki yargılanmaya ilişkin gerekli olan işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."