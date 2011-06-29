-PRAKTİKER ÇALIŞANLARI ARTIK SENDİKALI ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Praktiker'de 6 yıldır süren sendikal örgütlenme çabası mutlu sonla bitti. Yapı marketleri sektöründe bir ilk olan toplu sözleşmeyle çalışanların ekonomik haklarında ortalama yüzde 30'u bulan ilerleme sağlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Koop-İş Sendikasının, Praktiker'de sürdürdüğü sendikal örgütlenme mücadelesi ilk meyvesini verdi. Sendika, 6 yıl önce başladığı örgütlenme mücadelesinde çeşitli güçlüklere, zaman zaman yaşanan işten çıkarmalara, süreci uzatmaya yönelik itirazlara karşın uluslararası sendikal hareketin de katkılarıyla Praktiker'de ilk toplu sözleşmeyi imzaladı. Bu sendikal örgütlenme ve imzalanan toplu sözleşme, Türkiye'de sayıları hızla artan yapı marketleri açısından da ilk olma özelliği taşıyor. Taraflar arasında imzalanan 1. dönem toplu sözleşmesi, 1 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacak. Toplu sözleşmeyle çalışanların mali haklarında ortalama yüzde 25-30'a karşılık gelen ilerleme sağlandı. Bunun yanında, var olan haklar güvence altına alınıp bunlara yenileri eklendi. Toplu sözleşmeye göre, iş yerinde karşılaşılabilecek disiplin sorunları, işveren ve sendikanın eşit temsil edileceği 4 kişilik disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanacak. İşveren, boşalan kadrolar için yapacağı alımlardan mevcut çalışanların taleplerine öncelik verecek. İş yerinde, başka firmalarca görevlendirilmiş firma elamanları, satış konularını içeren işler dışında çalıştırılmayacak. -ASKERDEN DÖNENE YENİDEN İŞ- Askerden dönen işçi 2 ay içinde işe girmek isterse eski işinde veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek işe alacak. İşveren yükümlülüğünü yerine getirmezse eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödeyecek. Kendi tatil gününde çalıştırılan üyenin ücreti, toplam 3 günlük brüt çıplak ücreti üzerinden hesaplanacak. Çalışanın hafta tatilinin ulusal bayram ya da genel tatil günlerine rastlaması durumunda, hafta tatili, bir başka gün kullandırılacak. Çalışanlara, hizmet süresine göre 15 ile 26 gün arasında yıllık ücretli izin verilecek. İzin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu raporuyla belirlenmiş istirahat günleri izin süresinden sayılmayacak. Sendika üyelerine, evlenirlerse 4, birinci derece yakınlarını kaybederlerse 3, eşlerinin doğum yapması halinde 3, taşınmaları durumunda 2 gün izin verilecek. Kıdem tazminatı, her kıdem yılı için 30 günlük ücret üzerinden hesaplanarak ödenecek. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı 40 gün üzerinden hesaplanacak. -İŞVERENDEN İŞÇİSİNE CUMHURİYET ALTINI- Çalışanlara sözleşmenin ilk yılında 15'er günlük 2 ikramiye verilecek. İkramiye sayısı ikinci yılda 4'e çıkacak. İşçilere sözleşmenin birinci yılında her ay brüt 50 lira sosyal yardım, yıllık brüt 200 lira yakacak yardımı, net 250 lira tutarında gıda çeki, 230 lira bayram harçlığı ödenecek. Evlenen çalışana, bir tam Cumhuriyet altını hediye edilecek. Sendika yetkilileri, toplu sözleşmenin, iş yerindeki ilk toplu iş sözleşmesi özelliği dikkate alındığında oldukça iyi bir noktada olduğunu belirtti. Yetkililer, çalışanlara sosyal kalemlerde hiç ödeme yapılmadığı ve geçen sene çalışanların ücretlerinde artışa gidilmediği dikkate alındığında toplu sözleşmenin öneminin daha net ortaya çıktığını kaydetti.