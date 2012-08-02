'Altın Kent' Prag'ı evsizler tanıtacak

Bir öğrencinin girişimiyle başlatılan proje sayesinde her yıl beş milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Çek Cumhuriyeti'nin altın kenti Prag’ı evsizler turist rehberi olarak çalışıp tanıtacak.

Köprüleri ve kaleleriyle ünlü turistlerin en fazla tercih ettiği Avrupa kentlerinden biri olan Prag öğrencilerin başlattığı “Prag’a Aşağıdan Bakmak” adını taşıyan projeyle, kenti farklı bir açıdan görmek isteyenlere imkân tanıyacak.

Bu projede, evsizlerin turistlere rehberlik ederek, kentin öteki yüzünü, ilginç hikâyeler eşliğinde turistlere göstermesi planlanıyor.

Şimdilik sadece prova yapsalar 41 yaşındaki evsiz Ramon ilk kez halkın önüne çıkıp konuşma yapacağı için çok gergin. Söze, "Merhaba dostlarım… Benim bölgem olan Zizkov’da bir gezintiye hoş geldiniz. Ben burada sıklıkla parkta geceliyorum ve size orada nasıl yaşadığımı göstermek istiyorum" diyerek başlıyor.

Ramon, Prag’da sokakta yaşayan yaklaşık 4 bin evsizden biri. Çoğu turist, evsizleri kilise ya da alışveriş merkezleri önünde dilenen ve hiçbir iş yapmayan kişiler olarak bilir. “Pragulic” yani “Prag’a Aşağıdan Bakmak” adlı öğrenci projesini başlatan Tereza Jureckova, bunu değiştirmek istiyor.

Jureckova, "Evsizler, Prag’ı normal bir turist rehberinden daha farklı tanıtabilir. Onlar her gün sokaklarda. Bu nedenle kimsenin bilmediği hikâyeler anlatabilirler" diyor.



Yetkililer destek vermiyor



Tereza ve arkadaşları, haftalarca sahil bölgesinde kendilerine katılmak isteyecek evsizler aramışlar. Yıllarca sokaklarda alkol ve uyuşturucu kullanarak yaşayan bu insanların çok azının çalışacak gücü varmış. Karel, sonuna kadar projede yer almaya kararlı olan dokuz evsizden biri:

"Bu insanların bizi sadece pis dilenci olarak değil farklı görmesini çok istiyorum. Tecrübelerimiz yerli halk ve turistler için ilgi çekici. Bunun karşılığında bize aradığımız şeyleri yani iş, ev ve biraz da mutluluk bulmamıza yardımcı olabilirler.“

Ancak yetkililer, öğrencilerin bu projesine çok fazla destek vermiyor. Kent yöneticileri "altın Prag" imajını lekelemek istemiyor. Öğrenciler Viyana’da düzenlenen sosyal içerikli bir yarışmadan kazandıkları para ödülüyle projeyi devam ettirebiliyorlar. Yıllardır sokaklarda yaşayan Pavlina için yeni işi, belki de daha iyi bir yaşam için son şans.

Pavlina, "Bir dairem yok. Otobüs bileti bile alacak param yok. Hasta olursam, sağlık sigortam yok. Ancak şimdi kent rehberi olarak bunların hepsine sahip olacağım. Çok mutluyum. Sonunda hayallerim gerçek oluyor" şeklinde konuşuyor.



İlk biletler tükendi



Pavlina ve sekiz arkadaşı birkaç gün içinde turistler ve yerel halk için ilk kent turlarını düzenleyecek. Öğrenciler turlara tercüman olarak gönüllü katılacak. Alternatif kafe ve barlarda ve ayrıca kültürel etkinliklerde projenin tanıtımı yapılacak. Prag’a aşağıdan bakmak! İlk biletler çoktan satılmış bile. (Deutsche Welle Türkçe)