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Dünya
Deutsche Welle

Prag, 'Kadife Devrim' kutlamasında karıştı

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a karşı düzenlenen gösteriler, Kadife Devrim'in 25'inci yıldönümü kutlamalarına damgasını vurdu. Göstericilerin attığı bir yumurta konuk Alman Cumhurbaşkanı Gauck'a isabet etti.

18 Kasım 2014 12:28


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Macaristan, Polonya ve Slovakyalı mevkidaşlarıyla birlikte Kadife Devrim'in 25'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanları, Pazar günü Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen bir törene katılmış, ardından Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geçmişlerdi.

Zeman karşıtı göstericiler, Kadife Devrim'e ilişkin bir anıtın açılış töreninde yumurta, domates ve elma atarak tepkilerini ortaya koydu. Yumurtalardan biri Gauck'un yanağına isabet edince Zeman, "Asıl hedef bendim" diyerek konuğundan özür diledi.

Zeman'a gösterilen tepkinin nedeni

Zeman'ın bir süre önce "Kadife Devrim" sırasında polisin kan dökülmesine engel olduğuna ilişkin değerlendirmesi tepki çekmişti. Konuşmalarında zaman zaman küfürlü ifadelere yer veren Zeman, Ukrayna krizinde Rusya'yı kollayan tavrıyla da dikkat çekiyor. Zeman, Ukrayna'daki gelişmeleri, "Ukrayna vatandaşı iki grup arasındaki iç savaş" olarak tanımlıyor.

2013 yılı başında göreve seçilen Zeman, Pekin ziyareti sırasında kullandığı "Çin'den toplumu nasıl istikrara kavuşturacağımızı öğrenmek istiyorum" açıklaması ülkesinde tepki toplamıştı.

Dönemin Çekoslavakya'sında 1989'da meydana gelen Kadife Devrim sonrası komünist yönetim kansız bir şekilde düşürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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