Prada 7’lisi

T24 - İstanbul sosyetesi geçen hafta Prada’nın açılış gecesinde buluştu. Davetlilerin çoğu, gecede bu markayı giydi. Şirketin, bazılarına elbiseleri önceden hediye ettiği ortaya çıktı. İşte Prada’nın seçtiği yedi isim.





Dünyaca ünlü İtalyan markası Prada, Türkiye’deki ilk mağazasını Cuma günü Nişantaşı’nda açtı. 600 seçkin davetlinin katıldığı açılış gecesine kimlerin geleceğini Number One TV’nin ortağı Ömer Karacan belirledi. Prada’nın sorumlu müdürü Sebastian Suhl, Ömer Karacan’a açılış öncesi, “Cemiyet hayatında öne çıkan beş ünlü ismi belirle. Onları açılış öncesi mağazaya davet et. İstedikleri kıyafeti seçip alsınlar. Açılış günü davete o kıyafetlerle katılsınlar” dedi. Karacan da, Demet-İbrahim Kutluay, Özge Ulusoy-İlker İnanoğlu çiftinin yanı sıra Melisa Eliyeşil, Meltem Cumbul ve Eda Taşpınar’ı mağazaya davet etti. Bu isimler, en beğendikleri kıyafetleri seçip, gardıroplarına kattı. Yedi kişinin o akşam giydiği Prada kıyafetler, firmanın hediyesiydi.