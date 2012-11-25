Polisan'a ABD'li ortak mı geliyor?

ABD’li kimya devi PPG Industries, 1993 yılında Polisan Holding’le otomobil boyaları tarafında yaklaşık 2 yıl ortaklık gerçekleştirip ayrılmıştı. Şimdi bu dev şirketin Polisan Boya’nın çoğunluk hissesini almak için yeniden ortaklık girişimlerinde bulunduğu bildirildi.

Emek Kaplangil'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, satın alma teklifinin PPG Industries tarafından getirildiği belirtildi. Polisan'ın stratejik ortaklık kurarak, firmaya sinerji kazandırıp, kurumsallaşmayı pekiştirmek istediği ifade edildi. Fakat PPG Industries'in satın alma işlemlerinde ya çoğunluk ya da hisselerin tamamını almayı istediği bildirildi.



'Yüzde 50-50 stratejik bir ortaklık olabilir'



Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, “Piyasadaki durumumuz oldukça iyi. Satın alma teklifi karşı taraftan geldi. Yüzde 50-50 stratejik bir ortaklık olabilir. Çoğunluk hisselerinin satışında yokuz. Biz bu süreçte şirketin tamamının değerini 200 milyon dolar olarak belirledik” dedi.

Bitlis, aile şirketi yapısını kurumsallaşmaya götürmek ve hissedarları günlük operasyonların dışında tutmak için yakın zamanda borsaya açıldıklarını bu operasyonunun da profesyonelleşmenin devamı için sürdürüldüğünü belirtti. Fakat geri çevrilmeyecek bir bedel teklif edildiği takdirde şirketin tümünün satışının düşünülebileceğini de sözlerine ekledi.

1993’te endüstriyel, otomotiv ve yüzey boyaları tarafında PPG ile ortaklık gerçekleştirdiklerini söyleyen Bitlis, ortaklığın 1994 yılının sonlarına doğru Türkiye’de yaşanan krizden sonra PPG tarafından sona erdirildiğine de dikkat çekti.

Şirketin CEO’su Erol Mizrahi ise yabancıların son iki yılda Türkiye’ye ilgisinin arttığını ve PPG’nin belli periyodlarda görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Mizrahi, “Geçmişte polisanla otomotiv boyaları konusunda bir takım işbirliği olmuştu. O tarihten sonra PPG yaklaşık 2 senede bir sürekli bizimle görüşmeler yürütür. Onların satın aldığı SigmaKalon şirketinin temsilcileri de buraya gelir.

15 yıl içinde bu, yedinci tur. Türkiye’de boya sektöründe 4 tane büyük firma var. 2 tanesi yabancı ortaklı. Türkiye’de ortaklık yapmak isteyen bizim kapımızdan geçmeden gitmiyor. Holdingin diğer iştiraklerine de benzer teklifler geliyor. Yabancıların talebi çoğunluk hissesi ancak biz çoğunluğu satmayı düşünmüyoruz” dedi.



'Kesinleşmiş bir şey yok'



PPG Industries Türkiye Ülke Müdürü Güneş Evgin de görüşmeleri doğruladı ancak henüz bir anlaşmanın sağlanmadığını ifade etti.

Evgin, “Görüşmeler oldu. Kesinleşmiş bir şey yok. Halka açık şirket olduğumuz için açıklama yapmamız zaten mümkün değil. Bir gelişme olursa kamuoyunun bundan mutlaka haberi olur” dedi.