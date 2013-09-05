ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Craigslist'te kullanılmış gebelik testi satışları başladı. Pozitif sonuç gösteren gebelik testleri 25 - 30 dolardan satışa çıkarılıyor.

CNN'den Chandler Friedman ve Leslie Bentz'in haberine göre, ülke çapında bu tür ilanlara rastlamak mümkün. Sitenin New York eyaletinin Buffalo şehri bölümünde paylaşılmış ilanlardan birinde yer alan ifade şöyle: "Erkek arkadaşınızın malum soruyu sormasını mı istiyorsunuz? Anneniz, babanız ya da arkadaşlarınıza numara mı çekmek istiyorsunuz?"

İlanı koyan kişi bu ifadelerin ardından ise şu notu iliştirmiş: "Bunu ne amaçla kullanacağınız umrumda değil."

Atlanta eyaletinden paylaşılmış bir ilanda ise "pozitif sonuçlu gebelik testine mi ihtiyacınız var? Sadece ciddi teklifler cevaplasın" deniliyor.

Başka bir ilanda ise alıcılar için test markası hakkında güvence notu iliştirilmiş: "Ucuz testlerden kullanmıyorum, sadece CFR ya da EPT markalarını kullanıp size yollayacağım."

CNN muhabirleri söz konusu ilanlara görüş almak için başvurduklarını ancak kendilerine geri dönüş yapılmadığını belirtti.