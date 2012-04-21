Cezaevinde tecavüze uğrayan, iki kere intihara kalkışan T.T. için 40 yıl hapis istemi

Pozantı ile Kürkçüler cezaevlerinde çocukların maruz kaldığı taciz, tecavüz ve işkence dehşetini anlattıklarıyla açığa çıkaran T.T. cezaevinden kurtulamıyor. Tecavüzü anlattıktan sonra yeniden tutuklanan ve iki kez intihar girişiminde bulunan T.T. hakkında 6 ayrı suçlamayla dava açıldı. Savcı, T.T. için 40 yıl hapis cezası istedi.

Psikolojisi bozulduğu için Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “mahkum koğuşu”na konulan T.T., burada adli mahkumların saldırısına uğradı. Pazar günü T.T.’yle görüşen Avukat Tugay Bek, “Müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekiyor, Pozantı’yı anlattığı için bu uygulamaya maruz kaldığını düşünüyor” dedi.



Tecavüzcü korunuyor T.T’ye 40 yıl isteniyor



Özgür Gündem gazetesinin haberine göre; Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde ikametgah eden Şirnex merkez nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki tecavüz mağduru T.T hakkında 6 ayrı suçlamayla 40 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede T.T, “örgüte üye olmak”, “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek”, “kamu malına zarar vermek”, “örgüt propagandası yapmak”, “polise direnmek” ve “örgüt adına eylem yapmakla” suçlandı. İddianamede gösterilen deliller ise polislerin ifadeleri, mobbese görüntüleri ve çekilen fotoğraflardan oluşuyor. T.T hakkında açılan davanın duruşması 8 Mayıs’ta Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

T.T’nin avukatı Av. Tugay Bek, “Müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekiyor, ruh sağlığı iyi değil. Adana Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastaneden de memnun değildi onun için tedavisini yarıda bırakıp cezaevine gelmek zorunda kaldı” dedi.



"Durumu iyi değildi"



Müvekkili T.T ile son olarak geçtiğimiz Pazar günü görüştüğünü belirten Av. Bek, “Müvekkilimle görüştüğümde durumu iyi değildi. Kendisi siyasilerin kaldığı koğuşa girmek istemesine rağmen cezaevi yönetimi onu bağımsızların koğuşuna vermiş buda onu çok rahatsız etmiş. Pozantı’yı anlattığı için bu uygulamaya maruz kaldığını ve yakalandığını düşünüyor” diye konuştu.

TT Pozantı Cezaevi’ndeki hak ihlallerini kamuoyu gündemine taşıdığı için yeniden tutuklanan T.T. cezaevinde iki kez intihar girişiminde bulundu. En son Adana Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki “mahkum koğuşuna” konulan T.T. kısa bir süre önce adli bir mahkumun saldırısına uğradı. Ailesi çocuklarının hayatından endişe duyarken, İHD Adana Şube Başkanı Osman Kara da TT’nin tedavisinin cezaevi dışında yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazılı olarak başvurduklarını söyledi.