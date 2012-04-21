T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevinde tecavüze uğrayan, iki kere intihara kalkışan T.T. için 40 yıl hapis istemi

Tecavüz dehşetini açığa çıkardığı için yeniden tutuklanan T.T.’ye 6 ayrı suçtan dava açtı ve 40 yıl hapis cezası istedi

21 Nisan 2012 14:20

Pozantı ile Kürkçüler cezaevlerinde çocukların maruz kaldığı taciz, tecavüz ve işkence dehşetini anlattıklarıyla açığa çıkaran T.T. cezaevinden kurtulamıyor. Tecavüzü anlattıktan sonra yeniden tutuklanan ve iki kez intihar girişiminde bulunan T.T. hakkında 6 ayrı suçlamayla dava açıldı. Savcı, T.T. için 40 yıl hapis cezası istedi.

Psikolojisi bozulduğu için Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “mahkum koğuşu”na konulan T.T., burada adli mahkumların saldırısına uğradı. Pazar günü T.T.’yle görüşen Avukat Tugay Bek, “Müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekiyor, Pozantı’yı anlattığı için bu uygulamaya maruz kaldığını düşünüyor” dedi.


Tecavüzcü korunuyor T.T’ye 40 yıl isteniyor


Özgür Gündem gazetesinin haberine göre; Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde ikametgah eden Şirnex merkez nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki tecavüz mağduru T.T hakkında 6 ayrı suçlamayla 40 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede T.T, “örgüte üye olmak”, “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek”, “kamu malına zarar vermek”, “örgüt propagandası yapmak”, “polise direnmek” ve “örgüt adına eylem yapmakla” suçlandı. İddianamede gösterilen deliller ise polislerin ifadeleri, mobbese görüntüleri ve çekilen fotoğraflardan oluşuyor. T.T hakkında açılan davanın duruşması 8 Mayıs’ta Adana 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

T.T’nin avukatı Av. Tugay Bek, “Müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekiyor, ruh sağlığı iyi değil. Adana Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastaneden de memnun değildi onun için tedavisini yarıda bırakıp cezaevine gelmek zorunda kaldı” dedi.


"Durumu iyi değildi"


Müvekkili T.T ile son olarak geçtiğimiz Pazar günü görüştüğünü belirten Av. Bek, “Müvekkilimle görüştüğümde durumu iyi değildi. Kendisi siyasilerin kaldığı koğuşa girmek istemesine rağmen cezaevi yönetimi onu bağımsızların koğuşuna vermiş buda onu çok rahatsız etmiş. Pozantı’yı anlattığı için bu uygulamaya maruz kaldığını ve yakalandığını düşünüyor” diye konuştu.

TT Pozantı Cezaevi’ndeki hak ihlallerini kamuoyu gündemine taşıdığı için yeniden tutuklanan T.T. cezaevinde iki kez intihar girişiminde bulundu. En son Adana Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki “mahkum koğuşuna” konulan T.T. kısa bir süre önce adli bir mahkumun saldırısına uğradı. Ailesi çocuklarının hayatından endişe duyarken, İHD Adana Şube Başkanı Osman Kara da TT’nin tedavisinin cezaevi dışında yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazılı olarak başvurduklarını söyledi.

ETİKETLER

PozantıT thapisAnkara

İlgili Haberler

Pozantı'daki tecavüzü ortaya çıkaran T.T ikinci kez intihara kalkıştı

Pozantı Çocuk Kapalı Cezaevi ve Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ndeki tecavüzü açığa çıkardığı için tekrar tutuklanan T.T. bir kez daha saldırıya uğradı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24