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Pozantı'da 2 yıl önce 83 çocuk 'odaya kapatma' cezası almış!

CHP'li Özdemir, Meclis raporunda ortak alanlarda ‘kamera’ olmamasının sakıncalarına dikkat çektiklerini söyledi.

28 Şubat 2012 17:09

 

 
Hülya Karabağlı
T24 / Ankara
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP’li Malik Ecder Özdemir, iki yıl önce inceledikleri ve bir dizi önlem paketi sıraladıkları, erkek çocuklara tecavüz iddialarının soruşturulduğu Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Adalet  Bakanlığı’nın "bir arpa boyu yol almadığı"nı söyledi. Özdemir, “Devletin koruması altındaki çocuklara bilerek mi kötü muamele yapılıyor” dedi.
 

237’si çocuk 18’i yetişkin

 
2010 yılında Meclis Heyeti’nin, hortumla dayak, yaralara tuz basma, kötü muamele iddialarını araştırmak için Pozantı Cezaevi’ndeki incelemelerinde cezaevi yönetimi bir rapor sundu. Tutuklu çocuklara verilen disiplin cezaları, olumsuz fiziki koşullar cezaevinin bugünkü noktalara geleceğine gösteriyor. Özdemir’e göre, Pozantı Cezaevi yıkılmalı. 1987 yılında inşa edilen 2007 yılından itibaren tutukevi olarak hizmet veren Pozantı Cezaevi’nde 2010 yılı rakamlarıyla 237 çocuk, 18 yetişkin bulunuyor.
 

13 yaşında olan 18 yaş üzeri olan da var

 
Cezaevi yönetimi raporuna göre, tutukevinde 13 yaşında bir çocuk, 14 yaşında 7, 15 yaşında 14, 16 yaşında 41, 17 yaşında 81, 18 yaşında 93, 19 ve üzerinde 18 çocuk var. Suç profiline bakıldığında, 34 çocuk ‘cinsel’,  24 ‘adam öldürme’, 56 ‘terör’, 37 ‘hırsızlık’, 35 ‘gasp’, 48 ‘uyuşturucu’, 1 ‘dolandırıcılık’ gibi bir çok suç bulunuyor.
 
2008 yılında cezaevine gelen 764 çocuk tutukludan 636’sı tahliye, 2009 yılında 725 çocuktan 641’i tahliye oluyor.
 

Adana’ya 110, Mersin’e 120 kilometre

 
Pozantı İlçesi’nin Adana’ya 110, Mersin’e 120 kilometrelik mesafesi çocukları duruşmalara ve hastaneye gidiş ve gelişlerini zorlaştırıyor. Doğum yeri Adana ve Mersin olsa da çocuklar Doğu ve  Güneydoğu kökenli. Ailelerin ekonomik düzeyleri düşük. Kent hayatıyla uyum sorunu yaşıyor.
 

252 çocuğa ‘disiplin cezası’

 
Cezaevi yönetimi raporunda, “disiplin’ bölümünde bir önceki yılların profili veriliyor. 2008 ve 2009 yıllarında aynı odayı paylaşan çocuklar arasında çıkan huzursuzluk, yöneticileri yanlış bilgilendirmekten 10 kişiye ‘uyarı’, aynı suçun tekrarlanmasından 8 kişiye’ kınama’, kavga etmek, başkalarının güvenliğini tehlikeye atmaktan 131 kişiye ‘bazı etkinliklerden alıkoyma’, kurum eklenti ve donanımlarına zarar vermekten 17 kişiye ‘onarma ve tazmin’, kavga etmek ve çıkarma suçunun tekrarından 3 kişiye ‘teşvik esaslı ayrıcalıkların geri alınması’, isyan çıkarmak, teşebbüs etmek, cinsel istismar, istismara teşebbüs, çocuklar üzerinde nüfuz  kurmak, kurum içinde ya da dışında  yaralayıcı, öldürücü, her türlü alet, silah ve patlayıcı madde kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs suçundan 83 kişiye ‘odaya kapatma’ cezası veriliyor.
 

Uzun yargılama süresi

 
Raporda cezaevi yönetimi yaş tespitinde titizlik isterken, uzun yargılama süresinin sakıncalarına dikkat çekiyor. “Suçluluğu ispatlanmadığı halde çocukların uzun yargılama süresinde kapalı kurumda tutulmaları sonucunda gerek çocuk cephesinde gerekse kurumda sıkıntılar yaşanması ve suçluluğu ispatlanınca açık kurumlara gönderilmesi."
 

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