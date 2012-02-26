Adalet Bakanlığı: Pozantı'daki taciz iddiaları yeni bir şey değil

T24 - Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili basına yansıyan iddialara ilişkin ''12 Temmuz 2011'de gündeme taşınan iddiaların dışında, yeni bir iddia söz konusu değildir. Bu iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra, olayların yerinde araştırılması için cezaevine Bakanlığımızca bir denetim elemanı da (cezaevi müfettişi) gönderilmiştir'' denildi.

Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin ulusal basında son günlerde çıkan haberlerde yer alan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

''1- Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu; 282 kapasiteli olup, kurumda halen 201 çocuk hükümlü ve tutuklu barındırılmaktadır. Kurumun doluluk oranı yüzde 71,2'dir. Dolayısıyla kurumda kapasite fazlalığı olduğu hususu ve 'bir yatakta iki üç kişinin yatırıldığı' iddiası doğru değildir.

2- Pozantı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların, yaş ve fiziki gelişim durumlarına göre 32 ayrı odada barınmaları sağlanmaktadır. Çocukların, kasıtlı olarak, birer ikişer koğuşlara dağıtıldığına yönelik iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır.

3- Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili olarak, son günlerde, basına yansıyan bu iddialar yeni değildir. Söz konusu iddialar İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi tarafından 12 Temmuz 2011 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir. İlgili başvurunun ekinde sunulan ve çocukların el yazılarıyla yazdıkları dilekçelerin sadece birinde, 'taciz iddiasını duydum' ifadesi yer almaktadır. Bu konu kapsamında, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığının açmış olduğu adli soruşturma, halen devam etmektedir.

4- 12 Temmuz 2011'de gündeme taşınan iddiaların dışında, yeni bir iddia söz konusu değildir. Bu iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra, olayların yerinde araştırılması için cezaevine Bakanlığımızca bir denetim elemanı da (cezaevi müfettişi) gönderilmiştir.

5- Bakanlığımız, yeniden gündeme getirilen bu iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkması için ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçmiştir. Gündeme getirilen tüm iddialar titizlikle araştırılacak ve konunun üzerine ciddiyetle gidilecektir.''