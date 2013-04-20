Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz ölü bulundu

Adana'da, Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz'ın, kaldığı emniyet müdürlüğüne ait misafirhanede ölü bulunduğu bildirildi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor.
Pozantı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz, kaldığı misafirhanede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğüne ait misafirhanede kalan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kızmaz, bir süre odadan çıkmayınca görevli polis memurları şüphelenerek odaya girdi.
Yatağında hareketsiz bulunan Kızmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kızmaz'ın kalp krizi geçirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.