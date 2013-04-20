T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz ölü bulundu

Pozantı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz, kaldığı misafirhanede ölü bulundu

20 Nisan 2013 22:01

Adana'da, Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz'ın, kaldığı emniyet müdürlüğüne ait misafirhanede ölü bulunduğu bildirildi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor.

Pozantı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Nazif Kızmaz, kaldığı misafirhanede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğüne ait misafirhanede kalan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kızmaz, bir süre odadan çıkmayınca görevli polis memurları şüphelenerek odaya girdi.

Yatağında hareketsiz bulunan Kızmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızmaz'ın kalp krizi geçirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

ETİKETLER

pozantıemniyet müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24