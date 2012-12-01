T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylemlere katılan Pozantı Cezaevi mağduru 3 çocuğa 51 yıl hapis cezası!

Uludere katliamını ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto eden Pozantı Cezaevi mağduru 3 çocuğa toplam 51 yıl hapis cezası verildi

01 Aralık 2012 23:18

 

Uludere/Roboski katliamını ve Abdullah Öcalan’a tecride karşı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Pozantı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üç çocuğa toplam 51 yıl hapis ve 215 bin TL para cezası verildi. Sanıklar S.D., H.A. ve S.E., daha önce Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde "cezaevinde tecavüze uğradıkları" iddiasıyla açılan dava ile gündeme gelmişti.    

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde 31 Aralık 2011 tarihinde Uludere/Roboski katliamını protesto ettikleri ve 9 Ekim'de Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto ettikleri gerekçesiyle üç çocuk hakkında dava açıldı.

"Örgüt üyeliği", "örgüt propagandası", "kamu malına zarar verme", "polise direnme", "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve "tehlikeli madde bulundurma" gibi suçlamalarla tutuklananan çocuklar, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde açılan dava da tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Pozantı Cezaevi mağduru olan S.E.,H.A. ve S.E. hakkında toplam 51  yıl hapis istendi. 27 Kasım’da görülen karar duruşmasına çocukların avukatları Eyüp Sabri Öncel katıldı.

Mahkeme tutuksuz yargılanan S. E’ye 2011’deki eylemlerle ilgili olarak "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası", "kamu malına zarar verme", "polise direnme", "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis ve 85 bin TL para cezası verdi. S.D. isimli çocuğa 16 yıl hapis ve 65 bin TL para cezası verilirken, H.A. isimli çocuğa da 15 yıl hapis cezası 65 binde para cezası verildi. Ayrıca ceza alan çocuklara mahkeme masraflarının da onlardan tahsil edilmesine karar verildi.

Avukat Eyüp Sabri Öncel, "Bunların rekor cezalar olduğunu" belirterek, "Çocuklara bu kadar ceza verilmesi kabul edilemez. Verilen cezalar çocuk hakları sözleşmelerine ve AİHM’e aykırı. Cezalara itiraz edeceğiz ve temyiz edeceğiz" dedi.

 

 

ETİKETLER

pozantı cezaeviçocuklartecavüzhapisceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24