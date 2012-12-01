Eylemlere katılan Pozantı Cezaevi mağduru 3 çocuğa 51 yıl hapis cezası!

Uludere/Roboski katliamını ve Abdullah Öcalan’a tecride karşı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Pozantı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üç çocuğa toplam 51 yıl hapis ve 215 bin TL para cezası verildi. Sanıklar S.D., H.A. ve S.E., daha önce Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde "cezaevinde tecavüze uğradıkları" iddiasıyla açılan dava ile gündeme gelmişti.

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde 31 Aralık 2011 tarihinde Uludere/Roboski katliamını protesto ettikleri ve 9 Ekim'de Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi protesto ettikleri gerekçesiyle üç çocuk hakkında dava açıldı.

"Örgüt üyeliği", "örgüt propagandası", "kamu malına zarar verme", "polise direnme", "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve "tehlikeli madde bulundurma" gibi suçlamalarla tutuklananan çocuklar, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde açılan dava da tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Pozantı Cezaevi mağduru olan S.E.,H.A. ve S.E. hakkında toplam 51 yıl hapis istendi. 27 Kasım’da görülen karar duruşmasına çocukların avukatları Eyüp Sabri Öncel katıldı.

Mahkeme tutuksuz yargılanan S. E’ye 2011’deki eylemlerle ilgili olarak "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası", "kamu malına zarar verme", "polise direnme", "gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis ve 85 bin TL para cezası verdi. S.D. isimli çocuğa 16 yıl hapis ve 65 bin TL para cezası verilirken, H.A. isimli çocuğa da 15 yıl hapis cezası 65 binde para cezası verildi. Ayrıca ceza alan çocuklara mahkeme masraflarının da onlardan tahsil edilmesine karar verildi.

Avukat Eyüp Sabri Öncel, "Bunların rekor cezalar olduğunu" belirterek, "Çocuklara bu kadar ceza verilmesi kabul edilemez. Verilen cezalar çocuk hakları sözleşmelerine ve AİHM’e aykırı. Cezalara itiraz edeceğiz ve temyiz edeceğiz" dedi.