POZ UĞRUNA KÜÇÜK KIZIN CANINI HİÇE SAYDILAR

*O anlar kamerada

Haber: İstanbul DHA

Pendik\'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. Görüntülerde iki genç kız çatıya çıkarttıkları küçük bir kız çocuğuna poz verdirmeye çalışıyor. Kızın korkusuna aldırmayan 2 kız, çocuğa nasıl poz vermesi gerektiğini anlatıyor. Kızın bağırışlarına rağmen bu görüntüler bir süre daha devam etti. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Çatıdaki kız

-2 genç kızın çocuğa poz verdirmesi

-Kızın bağırması

-Görüntüyü çekenlerin tepkisi

-Detaylar