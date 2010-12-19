T24 LogoT24 Logo
Gündem

POYRAZKÖY'DEKİ KAZI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2010 12:59

-POYRAZKÖY'DEKİ KAZI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Beykoz Poyrazköy'deki bir arazide güvenlik kuvvetlerince yapılan kazı çalışmalarına devam ediliyor. Poyrazköy Keçilik mevkisinde olay yeri inceleme ekiplerinin jandarma eşliğinde dedektörler yardımıyla gerçekleştirdiği kazı çalışmaları, bugün de iş makinelerinin desteğiyle sürdürülüyor. Bu arada jandarma ekipleri de, güvenlik amacıyla arama yapılan arazinin girişinde bekletiliyor.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak 5 gündür gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24