-POYRAZKÖY'DEKİ KAZI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Beykoz Poyrazköy'deki bir arazide güvenlik kuvvetlerince yapılan kazı çalışmalarına devam ediliyor. Poyrazköy Keçilik mevkisinde olay yeri inceleme ekiplerinin jandarma eşliğinde dedektörler yardımıyla gerçekleştirdiği kazı çalışmaları, bugün de iş makinelerinin desteğiyle sürdürülüyor. Bu arada jandarma ekipleri de, güvenlik amacıyla arama yapılan arazinin girişinde bekletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak 5 gündür gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunmuştu.