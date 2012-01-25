'Poyrazköy'de iki teğmene tahliye

T24

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 71 sanığın yargılandığı 'Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat' davasının 18. duruşmasında iki tahliye kararı verdi.Mahkeme, tutuklu sanıklardan teğmenler Faruk Akın ile Sinan Efe Noyan'ın, atılı suçların mahiyeti, atılı suçlar yönünden yasada öngörülen cezaların sınırları ve tutukları kaldıkları süre gerekçe gösterilerek tahliyesine hükmetti.Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili yurt dışı çıkışı yasağı hükmünde de bulundu.Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmatla ilgili dava, 'Kafes Eylem Planı' ve 'Amirallere Suikast' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilmişti.