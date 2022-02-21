'Poyrazköy kumpası'nda 68 kişi için iddianame: Aralarında eski emniyet müdürleri de var

"Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 8 yıllık soruşturma sonunda 1048 sayfalık iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u gözaltına alma görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında bin 48 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı. Şüpheliler "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanacak

Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade ediliyor



İddianamede, 87 müşteki yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığı ise "suç duyurusunda bulunan" olarak ifade ediliyor. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Ne olmuştu?

Kumpas olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların berat ettiği “Poyrazköy”, ‘‘Amirallere Suikast’’, ‘‘Kafes Eylem Planı’’ ve ‘‘ÇYDD’’ dosyalarını hazırlayan polislere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) alınan bilgisayarların, o dönem sahte delil yüklemek için 23 gün operasyon bürosunda tutulduğu belirlenmişti.

TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda, o dönem düzenlenen operasyonların nasıl başlattığı ve kumpasın nasıl gerçekleştirildiği hakkında ayrıntılar da ortaya çıkmıştı.

“Kafes eylem planı”, “Amirallere suikast”, “Gölcük'te ele geçirilen belgeler” ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 84 tutuksuz sanığın yargılandığı “Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat” davası beraatle sonuçlanmıştı. Dosyada bulunan CD ve bazı belgelerin sahte olduğunun belirlenmesiyle çöken davayla ilgili sahte delil üreten polisler için de ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.