Poyrazköy davasından yargılanmıştı; Kardak'a çıkan tim komutanı amiralliğe terfi etti

T24

Amirallere suikast ve Kafes davaları ile birleştirilen Poyrazköy davasında yargılanan, Kardak kayalıklarına çıkan iki timden birinin komutanı Deniz Albay Ercan Kireçtepe ile Turhan Ecevit amiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe'nin, SAT bünyesinden çıkan "ilk" amiraller olduğu ifade ediliyor.

Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan yardımcısı olarak üniformalarını giymişti.

Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.