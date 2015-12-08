T24 LogoT24 Logo
Gündem

Poyrazköy davasında 'resmi belgede sahtecilik soruşturması'na 'yetkisizlik' kararı

84 sanıklı Poyrazköy davasında, 83 sanık beraat etmiş, bir sanığın da dosyası düşürülmüştü

08 Aralık 2015 23:32

"Kafes Eylem Planı", "Amirallere Suikast", ÇYDD ve ÇEV yöneticilerine ilişkin iddiaların birleştirildiği ve 83 sanığın beraat edip bir sanığın dosyasının düştüğü Poyrazköy Davası'nda sahte delillerin kim ya da kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesine yönelik mahkemenin suç duyurusu üzerine başlatılan "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında, "yetkisizlik" kararı verildi.

Anadolu Kaçakçılık, Mali ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yetkisizlik kararında, Poyrazköy Davası'nda beraat kararı veren Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğunu ve suç duyurusu üzerine, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yer alan bazı kamu personeli ve sahte delil üreten kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mahkemenin beraat kararının ardından Adli Tıp ve bilirkişi raporları içeriklerine göre soruşturma aşamasında hukuka aykırı delil toplayan, arama ve el koyma kararları veren, sahte delil üreten kişi veya kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılan yetkisizlik kararında, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

Her iki soruşturmanın da aynı nitelikte olduğu ifade edilen yetkisizlik kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmanın 2014 yılında başladığı ve her iki dosyanın da birleştirilmesinin uygun olacağı vurgulanarak, soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Poyrazköy Davası'nda Ekim ayında Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 83 sanık beraat edip bir sanığın dosyası düşmüştü. Beraat kararlarına Başsavcılıkça itiraz edilmedi ve sanıkların beraat kararları geçtiğimiz ay kesinleşti.

ETİKETLER

poyrazköy davasıresmi belgede sahtecilikyetkisizlik

İlgili Haberler

Poyrazköy davasında 'resmi belgede sahtecilik soruşturması'

84 sanıklı Poyrazköy davasında, 83 sanık beraat etmiş, bir sanığın da dosyası düşürülmüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24