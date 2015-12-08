Poyrazköy davasında 'resmi belgede sahtecilik soruşturması'na 'yetkisizlik' kararı

"Kafes Eylem Planı", "Amirallere Suikast", ÇYDD ve ÇEV yöneticilerine ilişkin iddiaların birleştirildiği ve 83 sanığın beraat edip bir sanığın dosyasının düştüğü Poyrazköy Davası'nda sahte delillerin kim ya da kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesine yönelik mahkemenin suç duyurusu üzerine başlatılan "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında, "yetkisizlik" kararı verildi.

Anadolu Kaçakçılık, Mali ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yetkisizlik kararında, Poyrazköy Davası'nda beraat kararı veren Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğunu ve suç duyurusu üzerine, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yer alan bazı kamu personeli ve sahte delil üreten kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mahkemenin beraat kararının ardından Adli Tıp ve bilirkişi raporları içeriklerine göre soruşturma aşamasında hukuka aykırı delil toplayan, arama ve el koyma kararları veren, sahte delil üreten kişi veya kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılan yetkisizlik kararında, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

Her iki soruşturmanın da aynı nitelikte olduğu ifade edilen yetkisizlik kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmanın 2014 yılında başladığı ve her iki dosyanın da birleştirilmesinin uygun olacağı vurgulanarak, soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Poyrazköy Davası'nda Ekim ayında Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 83 sanık beraat edip bir sanığın dosyası düşmüştü. Beraat kararlarına Başsavcılıkça itiraz edilmedi ve sanıkların beraat kararları geçtiğimiz ay kesinleşti.