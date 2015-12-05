Poyrazköy davasında 'resmi belgede sahtecilik soruşturması'

"Kafes Eylem Planı", "Amirallere Suikast", ÇYDD ve ÇEV yöneticilerine ilişkin iddiaların birleştirildiği ve 83 sanığın beraat edip bir sanığın dosyasının düştüğü Poyrazköy Davası'nda sahte delillerin kim ya da kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesine yönelik mahkemenin suç duyurusu üzerine "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Poyrazköy Davası'nda Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 84 sanıklı davada verdiği beraat kararının ardından adli tıp ve bilirkişi raporları içeriklerine göre soruşturma aşamasında hukuka aykırı delil toplayan arama ve el koyma kararları veren, sahte delil üreten kişi veya kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu duyuruyu değerlendirip soruşturmaya dönüştürdü.

Anadolu Kaçakçılık, Mali ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın şüphelileri ise henüz belli değil. Davanın beraat eden sanıklarından Emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise bu soruşturma dosyasının Poyrazköy Davası'nda kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ile birleştirilmesini talep etti. Avukat Ersöz birleştirme talepli dilekçesinde, Poyrazköy Davası dosyasının soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan kamu personeli hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, sahte dijital dokümanlara dayalı yargılama sürecinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki sınırları içinde kaldığını kaydetti.

Poyrazköy Davası'nda Ekim ayında Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 83 sanık beraat edip bir sanığın dosyası düşmüştü. Beraat kararlarına Başsavcılıkça itiraz edilmedi ve sanıkların beraat kararları geçtiğimiz ay kesinleşti.