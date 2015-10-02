Poyrazköy davasında 83 sanığın tamamı beraat etti

"Kafes Eylem Planı", "Amirallere Suikast", ÇYDD ve ÇEV yöneticilerine ilişkin iddiaların birleştirildiği Poyrazköy davasında karar çıktı. Mahkeme, 83 sanığın tamamı hakkında beraat kararı verdi.

Sahte delil üretenler için suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

18 Eylül'deki duruşmada mütalaasını sunan savcı, 83 sanık hakkında "beraat", bir sanık hakkında ise ölüm nedeniyle "düşme" kararı verilmesini istemişti.

Dava sürecinde hayatını kaybeden sanık Sadettin Doğan hakkındaki suçlamanın ise düşmesi istenmişti.

Savcı, Adli Tıp Kurumu raporlarında belirtilen "Sahte delil üreten kişiler" hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasını da talep etmişti.

Davanın geçmişi

İstanbul Poyrazköy'de 2009'da yapılan kazılarda bulunan mühimmat ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarla ilgili emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü de dahil 84 sanık tutuklanmıştı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak 2014’te görülen duruşmada mahkeme, davanın tutuklu sanıkları emekli Binbaşı Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Emre Onat, Eren Günay ve Hüseyin Hançer'in tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, tahliye gerekçesi olarak 'tutuklu kaldıkları süre ve Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk süresi ile ilgili ‘5 yılı aşamaz’ kararını göstermişti.

Tahliye edilen sanıklara yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.