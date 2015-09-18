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Poyrazköy davasında savcı 83 sanığın beraatını istedi

Savcı, Adli Tıp Kurumu raporlarında belirtilen 'Sahte delil üreten kişiler' hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti

18 Eylül 2015 18:44

Poyrazköy davasında mütalaasını sunan savcı, 83 sanık hakkında "beraat", bir sanık hakkında ise ölüm nedeniyle "düşme" kararı verilmesini istedi.

Savcı, Adli Tıp Kurumu raporlarında belirtilen "Sahte delil üreten kişiler" hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti.

İstanbul Poyrazköy'de 2009'da yapılan kazılarda bulunan mühimmat ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarla ilgili emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü de dahil 84 sanık tutuklanmıştı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak 2014’te görülen duruşmada mahkeme, davanın tutuklu sanıkları emekli Binbaşı Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay ve Hüseyin Hançer'intahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, tahliye gerekçesi olarak 'tutuklu kaldıkları süre ve Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk süresi ile ilgili ‘5 yılı aşamaz’ kararını göstermişti.

Tahliye edilen sanıklara yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

 

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