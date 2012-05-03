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Poyrazköy davasında avukattan CNN Türk muhabirine evlenme teklifi

Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmatla ilgili davada sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz, duruşmayı izleyen televizyon muhabiri Yeşim Kam’a evlilik teklifinde bulundu

03 Mayıs 2012 09:12

Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmatla ilgili davada sanık avukatlarından Hüseyin Ersöz, duruşmayı izleyen televizyon muhabiri Yeşim Kam’a evlilik teklifinde bulundu

Milliyet gazetesinde Selahattin Günday imzasıyla yayımlanan habere göre, "Kafes eylem planı”, ”Amirallere suikast”, ”Gölcük’te ele geçirilen belgeler” ile ”ÇYDD ve ÇEV yöneticileri hakkındaki iddialar”a ilişkin dosyaların birleştiği 11’i tutuklu 85 sanıklı ”Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat” davasının 20. duruşması dün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.


Tanıkların dinlenmesinin ardından avukatlar taleplerini sunmak için söz aldı. İlk olarak sözü Koramiral Kadir Sağdıç’ın avukatı Hüseyin Ersöz aldı.
 

Taleplerini okumaya başlayan Ersöz, ilginç bir talepte bulundu. Avukat Ersöz, duruşmayı izleyen gazeteci sevgilisi Yeşim Kam’a evlilik teklifi etti. Mahkeme Başkanı’ndan söz alarak taleplerini okumaya başlayan Ersöz, “Bir avukatın kendini en rahat hissettiği ve kolaylıkla ifade edebileceği yer mahkemeler. Ancak bu kez mahkemenizden değil başka birinden olacak ilk talebim.

Mahkeme salonları çoğu kez hüzün ve hüküm sürdüğü, gözü yaşlı annelerin, eşlerin ve çocukların duygusal anlara şahit olduğumuz yerler. Ancak zaman zaman içimizdeki umudu yeşeren anlar da olmuyor değil. İşte talebim bu umudu yeşertecek bir konuya ilişkin. Ancak kendinin hükümle beraber değil bir ara kararla bu talebimi karara bağlamasını talep ediyorum. Sayın başkan müsadenizle şuan duruşma salonunda bulunan CNN Türk muhabiri Yeşim Kam hanımefendiye evlenme teklifi ediyorum” dedi.

 

'Talebiniz kabul edildi’

 

Ersöz’ün bu teklifinin ardından duruşma salonunda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Sanıklar ve yakınları Ersöz’ün bu teklifini alkışlarla destekledi. Evlilik teklifi alan Yeşim Kam’ın ise ağladığı görüldü. Mahkeme Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu ise “Bu talebiniz kabul edilmiştir” dedi.


Duruşmaya verilen arada sanıklar ve yakınları avukat Ersöz ve Kam’ı tebrik etti. İkili daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yeşim Kam, Ersöz’ün yaptığı evlilik teklifine çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi. Ersöz’ü meslektaşları tebrik etti.

 

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