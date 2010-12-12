-POYRAZ MARMARA DENİZİNDE ETKİLİ TEKİRDAĞ (A.A) - 12.12.2010 - Şiddetli poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizinde seyreden ancak saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan poyraz ve yer yer 3 metreye yükselen dalgalar ile etkili sağanak nedeniyle yollarına devam edemeyen 9 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün ve meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirledi. Hava koşullarının iyileşmesi için dünden bu yana Şarköy'de demirli bekleyen 12 gemi ile birlikte toplam 21 gemi, geceyi Şarköy sahillerinde geçirdi. Gemi personeli de olumsuz hava koşuları nedeniyle karaya çıkamadı. Şiddetli poyraz, Şarköylü balıkçıları da etkilemeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan balıkçılar bugün de denize açılamadı. Şiddetli poyraz nedeniyle Şarköy, Mürefte ve Hoşköy barınaklarına sığınan balıkçı tekneleri de hava koşullarının düzelmesi için demirli bekliyor.