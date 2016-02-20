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Kültür-Sanat

Poyraz Karayel’in şarkıları albüm oluyor

İlker Kaleli, çocukluk hayalini gerçekleştirecek

20 Şubat 2016 19:30

Poyraz Karayel'in başrol oyuncusu İlker Kaleli'nin dizide söylediği şarkılar bir albümde toplanıyor. “Poyraz Karayel Şarkıları” adını taşıyan albümle sanatçı, çocukluk hayalini de gerçekleştirmiş olacak.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Hakan Fidan’ın haberine göre, Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Poyraz Karayel baş rol oyuncusu İlker Kaleli, şimdilerde albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Albümün ismi “Poyraz Karayel Şarkıları” olacak.

Poyraz Karayel dizisine başlamadan önce DJ'lik yapan çocukluk yıllarında rock star olma hayali olan Kaleli verdiği bir röportajda, “Çocukluğumda müzisyen olmayı istiyordum. Nirvana ve Kurt Cobain hayranıydım. 13 yaşında gitar çalmaya başladım. Hayalim, rock star olmaktı. Nirvana sözlerini Türkçeye çevire çevire İngilizceyi söktüm. Ortaokulda bir grup kurdum, birkaç konser de verdim.” Albümde İlker Kaleli'nin seslendirdiği şarkılar şöyle; Müslüm Gürses (Unutamadım), Ayşegül Aldinç (Sorma Ne Haldeyim), Can Bonomo (Doktor Hikâyem Bitmedi), Duman (Elleri Ellerime ve Aman Aman). Bu şarkılar, İlker Kaleli tarafından Poyraz Karayel dizisinde seslendirilmişti.

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