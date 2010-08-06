Poyraz havayı serinletecek!

T24- Sıcaklıkların önümüzdeki haftada devam edeceğini söyleyen yetkililer pazartesi gününden itibaren orta kuvvette görülecek poyrazın etkisiyle biraz rahatlama olacağını müjdesini de verdi...



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların hafta sonu ve gelecek hafta da devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

Kentte en yüksek hava sıcaklıklarının Pendik’te (Sabiha Gökçen Havalimanı) 36,3 derece olarak kaydedildiğini söyleyen Yıldırım, sıcaklıkların Samandıra’da 34,4, Kartal’da 34, Florya’da 33,2, Göztepe’de 33,1 derece olarak ölçüldüğünü ifade etti.

"Bugün hissedilen sıcaklık 36-37 derece civarında oldu" diyen Yıldırım, en yüksek sıcaklıkların yaşandığı saatlerde nem oranın da yüzde 30-35 arasında olduğunu, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte nem oranının yükseldiğini söyledi.

Gece saatlerinde nem oranının yüzde 80’i bulduğunu belirten Mustafa Yıldırım, "İstanbul’da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların hafta sonu ve gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.

Ancak pazartesi gününden itibaren orta kuvvette görülecek poyrazın etkisiyle hava sıcaklığının 1-2 derece azalması bekleniyor. Biraz daha nefes alınacak" diye konuştu.