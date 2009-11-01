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Yaşam

Poyraz, 'ada halkını' hapsetti

Kuzey Ege'de etkili olan poyraz nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı yapılamıyor.

01 Kasım 2009 02:00

Kuzey Ege'de etkili olan poyraz nedeniyle, Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımı yapılamıyor.

Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda, dünden beri etkisini sürdüren poyraz nedeniyle, Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri durduruldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle, dün yapılamayan Gökçeada-Kabatepe hattındaki araba vapuru seferlerine bu sabah da başlanamadı.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine açık tutulurken, küçük tonajlı gemiler boğazın Ege ve Marmara girişlerinde rüzgarın etkisini azaltmasını bekliyor.

Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki araba vapuru seferlerine ise devam ediliyor.

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