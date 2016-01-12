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Dünya

Powerball'da rekor ikramiye, 1,5 milyar dolarlık büyük ödül sahibini arıyor!

Çarşamba günü gerçekleşecek çekiliş öncesinde meblağın artması bekleniyor

12 Ocak 2016 22:04

Dünyanın en büyük ikramiyesi olan Powerball da rakam deyim yerindeyse çıldırdı. Cumartesi günkü çekilişte 900 milyon doları aşarak rekor kıran ikramiye de yarınki yeni çekiliş öncesinde rakam tam 1,5 milyar dolara yükseldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Powerball'da ulaşılan 1,5 milyar dolarlık rakamın çekilişin resmi zamanında önce daha da yükselmesini bekliyor. Cumartesi günkü çekilişte kimse rakamları tahmin edememişti. 

Powerball'u kazanma ihtimali 292,2 milyonda bir. 1,5 milyar dolarlık ikramiye indirimsiz 29 yılda alınabiliyor. İkramiyeyi tek seferde almak isteyenler ise evine vergiler haricinde 930 milyon dolar götürebilecek. İkramiyeyi kazanan kişinin yüzde 39,6 federal gelir vergisi ve ek olarak eyalet vergisi ödemesi gerekiyor. 

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