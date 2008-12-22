Power plate salonları yaygınlaşıyor

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ve spor için zaman sorunu yaşayanlara haftada 3 gün 10’ar dakikalık çalışmayla zindelik kazandırmayı vaat eden power Plate salonları ve katılımcı sayısının hızla arttığı bildirildi.



Titreşimli sistemi ile vücuda esneklik kazandıran, kasların çalışmasını sağlayan, eklem sakatlıkları riskini en aza indiren, kan akışı ve oksijenlenmeyi arttıran, kemik erimesi riskini, sırt ve bel ağrılarını azaltan power Plate, son yıllarda dünyada ünlüler, spor kulüpleri ve sporcular tarafından yoğun ilgi görüyor.



Adana’da faaliyet gösteren power Plate salonları işletmecileri, Hollywood yıldızlarının sağlıklı ve zinde görünümlerini borçlu olduğu power Plate cihazını, sinema sanatçısı Hillary Swank, ilerleyen yaşlarına rağmen düzgün fizikleriyle dikkat çeken Sting, Madonna, Kylie Minogue, Julia Roberts, Demi Moore, Linda Evangelista, Don Johnson, Clint Eastwood ve golf dünyasının başarılı ismi Colin Montgomerie’in de kullandığının halk tarafından bilinmesinin işlerinin açılmasını sağladığını bildirdiler.



Cihazı Türkiye’ye getiren firmanın yöneticisi Gürcan Özkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye’de de birçok ünlü sanatçının power Plate kullanıcıları arasında bulunduğunu belirtti. Power Plate’in titreşimli sistemi ile haftada 3 günde 10’ar dakikalık çalışmayla sıkı ve düzgün vücuda sahip olunabileceği söyledi.



Cihazın ürettiği titreşimlerin, insan vücuduna bir enerji olarak gönderildiğini anlatan Özkaya, "Tercih edilen frekanstaki salınımlar vücut kaslarını gerilme yönünde uyarıyor. Uygulama süresince kaslar sürekli olarak gerilir-gevşer ve çalışır. Günümüzde çok sayıda sporcunun antrenmanları üzerlerine ilave ağırlıklar takarak yapmasının nedeni de budur" dedi.



Özkaya, vücudun her bölgesindeki kasların uygulamanın yapıldığı kısa süre içinde yoğun bir disiplin içerisinde çalıştığına dikkati çekerek, "Kontrol panelinden seçilecek 40 Hz. salınım hızı ile kaslarımız saniyede 40 kez gerilir ve gevşer. Örneğin, 1 dakika bu salınım altında çalışan karın kaslarımız yüzlerce kez mekik hareketi yapmışcasına yorulur" diye konuştu.



Özkaya, cihaz ile 10 dakikalık çalışmanın spor salonlarında yapılacak 1,5 saatlik antrenmana eş değer olduğunu vurgulayarak, spor için zaman sorunu yaşayanların imdadına Power Plate’in yetiştiğini kaydetti.



Cihazın fizik tedavi, spor, fitness, rehabilitasyon ve medikal alanda kullanıldığını bildiren Özkaya, şu an 17’si İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 28 adet power Plate stüdyosunun bulunduğunu ifade etti.



Özkaya, cihazın seçilecek zaman dilimlerine göre belirlenecek titreşim hızı ile çalıştığını vurgulayarak, platform üzerinde yapılacak hareketle vücut kaslarının etkin bir şekilde çalıştırılabileceğini kaydetti.



Beşiktaş, power plate ile form tutuyor



Özkaya, cihazı ünlülerin yanı sıra spor kulüplerinin de kullandığını ifade ederek, "Barcelona, Manchester United, Manchester City, Everton, Chelsea başta olmak üzere birçok futbol kulübü tarafından antrenman programlarına dahil edilen cihaz, ülkemizde ilk kez Beşiktaş kulübü tarafından kullanılıyor" dedi.



Türk Milli Takımı’nın da antrenman programlarında bu cihazı kullandığını hatırlatan Özkaya, futbolcuların performanslarının artmasında cihazın etkili olduğunu iddia etti.



Uzman görüşü



Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı Spor Bilimi Öğretim Üyesi Dr. Cenap Türkeri de insan vücudunun hareket etmek üzere dizayn edilmiş bir yapıda olduğunu belirterek, "Bu nedenle vücut için asıl olan harekettir. Bunun için de uzmanların önereceği yaşa uygun egzersizlerin yapılması gerekmektedir" dedi.



Türkeri, titreşim sistemi ile vücuda zindelik kazandırdığı iddia edilen Power Plate adlı aletin ise sadece tek başına yeterli olmayacağını, sadece destekleyici olarak kullanılabileceğini söyledi.



(AA)

