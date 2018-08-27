Powell'in Jackson Hole konuşması sonrası ABD tahvilleri düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Cuma günü gerçekleştirdiği Jackson Hole konuşması küresel yatırımcılar tarafından \"güvercin\" olarak değerlendirildi ve ABD tahvilleri konuşma sonrası düştü.

Dankse Bank araştırma ekibi tarafından yanınlanan bir notta Powell’in konuşmasına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

\"Powel Fed’in faizleri çok hızlı artırarak ekonomik iyileşmeyi boğmak ve çok yavaş artırarak ekonomiyi aşırı ısıtmak risklerini yöneterek kademeli olarak faiz artışına devam edileceğini savundu.

\"Gelecek ay gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında da ekonomideki güçlü seyir devam ederse bir faiz artışı bekleniyor.

\"İki ve on yıllık ABD tahvillerinde getiri düşmeye devam ediyor. Bu seyrin tersine dönmesi Fed’in faiz artırımlarında tekrar yavaşlaması hatta durmasına ilişkin tartışmaları körükleyebilir.

\"Eğer bu düşüş aynı hızda devam ederse gelecek yıl bile bu tartışmalar başlayabilir.\"

Powell, her yıl Kansas Fed tarafından düzenlenen Jackson Hole sempozyumunda Fed’in faiz artışlarına kademeli olarak devam edeceğini söyledi ve “Değişen Ekonomide Para Politikası” başlıklı konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Fed\'in faiz artırımlarını çok hızlı gerçekleştirmesi durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, fakat Fed’in çok yavaş davranması durumunda ekonomi aşırı ısınabilir.

\"FOMC, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddi şekilde göz önünde bulunduruyor.

\"Bu risklerden kaçınmak günümüzde çok daha zor hale geldi çünkü ekonomi gerçek zamanlı şekilde tespit edip ölçmenin çok zor olduğu bir hızda değişiyor.\"