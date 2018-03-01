Powell'dan destek bulan dolar/euro beş haftanın zirvesinde (4)

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mart (DHA) - Dolar/euro ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in yorumlarıyla beş haftanın zirvesinde. Powell’in ABD ekonomisine dair iyimser değerlendirmelerinin ardından Fed’in bu yıl faizleri dört kez artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle dolar endeksi beş haftanın zirvesine yükselerek 90.746 seviyesine geldi, gün içinde ise yüzde 0.03’lük düşüşle 90.65 seviyesine gerileyen endeks sonrasında yüzde 0.10’luk artışla 90.70 seviyesine geri yükseldi.

Euro Bölgesi’nde imalat arttı, işsizlik 10 yılın en düşüğünde

Fed Başkanı Powell’in bugün Türkiye saatiyle 18:00’de bir konuşma daha yapacak olmasıyla endişesi artan Avrupa piyasaları Euro Bölgesi, Fransa ve İngiltere’den gelen veriler ışığında kayıplarını genişletti.

DAX yüzde 1.36 düşüşle 12,266.28 seviyesine gerilerken, FTSE yüzde 0.54’lük kayıpla 7192,50 seviyesine çekildi. CAC’da düşüş yüzde 1.02’yi bulurken, Stoxx 600 gösterge endeksi yüzde 0.95’lik düşüş kaydetti.

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi imalat PMI verileri Şubat ayında beklenti 58.5 iken 58.6 olarak gerçekleşti. Dört ayın en düşük büyümesine işaret etse de Euro Bölgesi için bu imalat verisi son 20 yılın en güçlü seviyelerinden biri. Sevindirici imalat PMI verisinin ardından Euro Bölgesi işsizlik verileri de birliğin ekonomisinin iyileşmesinin sürdüğüne işaret etti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan Euro Bölgesi işsizlik rakamları Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Yapılan açıklamada Ocak ayı işsizlik verilerinin Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük öncü veri olduğu belirtildi. Euro Bölgesi genelinde toplam işsizlik rakamı Aralık 2016’da 14 milyon 121 binden Ocak 2017’de 14 milyon 111 bine getriledi.

Fransa imalat PMI verisi ise Şubat ayında Ocak’taki 58.4 seviyesinden 55.9’a geriledi ve piyasa beklentisi olan 56.1’in altında gerçekleşti. IHS Markit tarafından yapılan açıklamada büyümenin devam ettiği görülse de öncü verinin geçen yılın Ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

İngiltere’de ise Şubat ayı imalat PMI’yı Ocak’taki 55.3 seviyesinden 55.2 seviyesine geriledi. Açıklamada bu öncü verinin ise son sekiz ayın en yavaş imalat büyümesi olduğu belirtildi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlığın önceki tahminlerden daha yoğun olabileceğine işaret etmesiyle parite de 12 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.2192’ye geriledi. Sabah seansında 1.2190 seviyelerini gören parite öğleden sonra ilk işlem saatlerinde 1.2181 seviyesinden işlem gördü.

Güçlenen dolar altın fiyatlarını da baskıladı ve üç gündür düşüş kaydeden spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,311.10 dolara geriledi. Altın gün içinde üç haftanın en düşük seviyesi olan 1,310.01 dolardan da işlem gördü. Bu hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan kayıplar yüzde 1’e yaklaştı.

Hisse piyasalarındaki düşüşlere bağlı olarak yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla yükselişle güne başlayan küresel petrol piyasaları ise ABD petrol stoklarının açıklanmasıyla düşüşe geçti. Batı Teksas Petrolü yüzde 0.60 düşüşle 61.27 dolara gerilerken, Brent Petrol yüzde 0.62’lik düşüşle 64.33 dolar oldu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yabancı tahvil alımlarını azalttı. Japon yatırımcıların ve Japonya hükümetinin elinde bulunan yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık ABD hazine tahvilleri BOJ’un tahvil alımlarını 10 milyar yen (93.2 milyon dolar) azalttı. Fakat piyasalar bu hamleye ciddi bir tepki vermedi.

Japonya’dan gelen bir diğer önemli veri ise tüketici güven endeksinin piyasa beklentilerini şaşırtarak beklenmedik şekilde düşmesi oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici güven endeksi Ocak ayındaki 44.7 seviyesinden Şubat ayında 44.3 seviyesine geriledi.

Verilerin ardından Japonya’da Nikkei yüzde 1.56’lık düşüş yaşarken, ABD borsaları da güçlenen dolar ve faiz endişeleriyle dün işlem gününü büyük kayıplarla kapadı. Dow Jones yüzde 1.50’lik düşüş kaydederken, S&P 500 yüzde 1.11’lik kayıp yaşadı. Nasdaq’taki kayıp ise yüzde 0.78 oldu.

CNBC’de yer alan bir habere göre Nomura Varlık Yönetimi sabit gelirler Şef Yatırım Direktörü Masahiro Kawagishi ekibinin dolar cinsinden varlıklardan çıkarak Hindistan, Malezya ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin tahvillerine kaydığını belirtiyor.

Çin’den gelen Şubat imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise üretim faaliyetlerinin devam ederek Şubat ayında altı ayın zirvesine yükseldiğini gösterdi. Caixin/Markit verilerine göre Ocak ayında 51.5 seviyesinde olan Çin imalat PMI verisi Şubat ayında 51.6 düzeyine yükseldi.

Türkiye piyasaları ise güne kayıplarla başladı. Dün işlem gününü 118.951 seviyesinden kapatan ve ilk işlem seansında 118.720 seviyelerine gerileyen Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) öğleden sonra yüzde 1.09’luk düşüşle 118 bin seviyesinin altına inerek 117.642,65 seviyesine geriledi.

Türkiye imalat sanayi Şubat ayında iyileşmesini sürdürürken, Ocak ayındaki İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI verisi 55.7 seviyesinden 55.6’ya, İstanbul İmalat PMI 55.1 düzeyinden 54.2’ye geriledi geriledi.

Güne yüzde 0.14 yükselişle başlayan dolar/TL ise öğleden sonra 3.8179 seviyesine kadar yükselip 3.8161 seviyesine geriledi.

Güne yüzde 0.18’lik bir artışla 4.63-4.65 bandından işlem görmeye başlayan Euro/TL ise 4.6547 seviyesinden işlem görüyor.

İş Yatırım\'ın, “Piyasalardaki satış dalgası büyüyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeleri yapıldı:

“Wall Street kapanışa doğru gelen satışlarla gerilerken S&P 500 Şubat ayını yüzde 4 gerileme ile kapattı.

“2106 Ocak ayından beri en sert düşüş ile karşı karşıyayız. Düşüşü tetikleyen açıklanan temel verilerde bir kötüleşmeden ziyade Fed’in beklenenden şahin açıklamaları oldu.

“Borsa İstanbul küresel satış karşısında şaşılacak kadar güçlü bir seyir izledi. Gelişmekte olan borsalardaki yüzde 1.5’lik gerilemeye rağmen MSCI Türkiye günü yatay kapatmayı başardı.

\"Türk lirası doların güçlenmesine rağmen değer kazanan az sayıda gelişmekte olan para birimi arasında yer aldı.