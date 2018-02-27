Powell öncesi dolar sakin, ABD borsaları üç yılın zirvesine yaklaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Küresel piyasalar, sıkılaştırma sürecine kademeli olarak giren ABD Merkezi Bankası’nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi önünde ilk kez yapacağı sunumu beklerken, ABD borsaları üç yılın zirvesine çok yaklaştı, dolar/TL ise 3.78-3.79 bandında işlem görmeye devam ediyor.

Dow Jones 400 puana yakın bir yükseliş kaydederek tüm zamanların en yüksek düzeyinin yalnızca yüzde 3 altına gelirken, S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri yüzde 1.0 yükseldi. 10 yıllık ABD tahvillerinin 2.94 düzeyinden 2.87 düzeylerine geri çekilmesiyle birlikte Dow Jones ve S&P 500 endeksleri geçtiğimiz haftalardaki kayıplarının yarısından fazlasını telafi etti. Dow Jones 52 haftalık zirvesinin yüzde 3.4 altındayken S&P 500 ise bir yıllık zirvesinin yüzde 3.25 altında seyrediyor.



Facebook, Google, Apple, Amazon, Netflix ve Google’ın ana şirketi Alphabet ise kayıplar öncesi düzeylerine geri döndü.

Avrupa piyasaları ise medya grubu Comcast’in Sky grubunu 31 milyar dolara almayı teklif etmesiyle yükseldi. Sky hisselerinin yüzde 18 yükseltti. FTSE yüzde 0.17 artarak 7302.17 puana yükselirken, CAC yüzde 0.11 artışla 5350.29 oldu. Stoxx 600 ise farklı yönde seyreden farklı sektörlerle yüzde 0.1 yükseldi.

Güne yüzde 0.20’lik bir yükselişle 119.034 puandan açılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) ilk işlem saatinde 119.135 puana kadar yükseldi, sonrasında ise günün ilk seansını 119.014 seviyesinden kapattı.

Piyasa analistleri, Türkiye saati ile 18:00’de ABD Kongresi’nde konuşacak olan Powell’in söyleyeceklerinin belirli olduğunu; ancak, Fed’in de bunun farkında olarak temkinli açıklamalar yapacağını öngörüyor. Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, artık piyasaların Fed’in sözünü dinlemeye başladığı bir döneme girdiğimizi söyledi ve “Powell’in konuşmasının piyasalar için önemli fakat Fed de temkinli olacakı ve kaç faiz artırımı yapacaklarına dair net bir bilgi vermeyecek diye düşünüyorum” dedi.

Ahlatçı Yatırım’ın günlük piyasa yorumuna göre ise St.Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda, düşük faizlerin önümüzdeki birkaç yıl için uygun olacağını ifade etti. Analizde İngiltere’de açıklanan Ocak ayı Brüt Mortgage Onayları’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 40 bin 100 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Veriler sonrasında İngiliz inşaat şirketi Persimmon’un hisseleri de yüzde 13 yükseliş kaydetti.

\"Ayılar kış uykusundan geç uyanacak…\"

İş Yatırım\'ın, \"Ayılar kış uykusundan geç uyanacak…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Size bir iyi bir de kötü haberimiz var\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Kötü haber Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa’dan sonra Türkiye’yi de vurmaya başladı. İyi haber devam eden kara kış sayesinde ayılar kış uykusundan geç uyanacak.

\"Şaka bir yana… Wall Street yeniden yükseliş trendine geri döndü. Şubat ayı başında tahvil ve hisse senetlerindeki eş anlı olarak satış bir ayı uzağına dönüştü.

\"Gelişmiş ülke tahvil faizlerinin yükselmeye devam edeceği beklentisini koruyoruz. Ancak küresel büyüme hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek.

\"Küresel risk iştahının güçlenmesine paralel gelişmekte olan borsalar yükseliyor. MSCI Türkiye dün yüzde 1.1 yükselişle gelişmekte olan Avrupa borsalarına paralel bir seyir izledi.

\"Ancak Çin, Hindistan, Meksika, Endonezya gibi büyük gelişmekte olan piyasaların yükselişe katılmaması rahatsızlık veriyor.\"

Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi güçlü büyümeye devam ediyor

Ahlatçı Yatırım piyasa yorumuna göre ECB Başkanı Mario Draghi Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisi güçlü büyümeye devam ettiği ve işgücü piyasasında toparlanmaların sürdüğünü belirtirken enflasyonun ise önümüzdeki dönemde para politikasının desteği ile birlikte yükselişine devam etmesini beklediklerini ifade etti. Başkan, son dönemde finansal piyasalarda ve döviz kurlarında yaşanan oynaklığın orta vadede enflasyon üzerinde etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ülke CDS risk primi yüzde 1.02’lik düşüş ile 166.46 düzeyine geriledi

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.23 artış ile yüzde 13.00 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.42 düşüş ile yüzde 11.87 seviyesinde günü tamamladı. Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.16 düşüş ile 167.92 düzeyine geriledi.

Brent petrolün varili 67 doların üzerinde

Suudi Arabistan\'ın OPEC öncülüğündeki arz kısıntısına uyumu sürdüreceğini açıklamasının etkisiyle geçen hafta başlayan yükselişini sürdürerek üç haftanın zirvesini gören Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 0.27’lik bir düşüşle 63.74 dolardan işlem gördü.

OPEC öncülüğünde yüksek üretim kesintileri ve ABD üretimindeki hafif düşüşün desteğiyle kazanımlarını sürdüren Brent Petrol ise yükselişine ara vererek gün içinde yüzde 0.12’lik bir düşüşle 67.42 dolara geriledi.

Suudi Petrol Bakanı Khalid al-Falih, yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini sınırlı tutacaklarını ve ihracatı da günde ortalama 7 milyon varilinden az olacağını söyledi.