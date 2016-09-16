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Dünya
Deutsche Welle

Powell: İsrail'in 200 nükleer başlığı var

İsrail'in nükleer silaha sahip olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'a göre İsrail'in sahip olduğu nükleer başlık sayısı tahmin edilenden iki kat fazla.

16 Eylül 2016 20:48

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'ın İsrail'in sahip olduğu nükleer başlık
sayısının 200 olduğunu dile getirdiği bildirildi. Powell'ın bu tahmini Cumhuriyetçilerin
Mart 2015'te siber saldırı sonucu elde edilen e-postalarının ifşa edilmesi sonucu
ortaya çıktı.

İsrail'in şimdiye kadar daha az nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyordu. Amerikan
Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), İsrail'in 80 başlığı olduğunu tespit etmişti.

İfşa edilen e-postalarda Powell'ın güven duyduğu bir isimle İran'la yürütülen nükleer
müzakarelere ilişkin böyle bir bilgiyi paylaştığı belirtiliyor. Powell'ın e-postada İran'ın
kendisi nükleer silah üretse bile İsrail'e karşı kullanacağından şüpheli olduğunu
kaydettiği bildiriliyor.

Powell, "Tahran'dakiler, İsrail'in hepsi Tahran'a doğru konuşlandırılmış 200 başlığı
olduğunu, bizim ise binlercesine sahip olduğumuzu biliyor" ifadelerini kullanıyor.

Powell'ın ABD'li yatırımcı Jeffrey Leeds ile yazışmasında, İsrail Başbakanı Benyamin
Netanyahu'nun 3 Mart 2015'te ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan da
bahsediliyor. Netanyahu bu konuşmasında Batı ülkelerini İran'la nükleer anlaşma
konusunda uyarmıştı.

Siber saldırıya uğrayan e-postalar DCLeaks adlı bir internet sitesinde ifşa edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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