Powell: İsrail'in 200 nükleer başlığı var

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'ın İsrail'in sahip olduğu nükleer başlık

sayısının 200 olduğunu dile getirdiği bildirildi. Powell'ın bu tahmini Cumhuriyetçilerin

Mart 2015'te siber saldırı sonucu elde edilen e-postalarının ifşa edilmesi sonucu

ortaya çıktı.

İsrail'in şimdiye kadar daha az nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyordu. Amerikan

Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), İsrail'in 80 başlığı olduğunu tespit etmişti.

İfşa edilen e-postalarda Powell'ın güven duyduğu bir isimle İran'la yürütülen nükleer

müzakarelere ilişkin böyle bir bilgiyi paylaştığı belirtiliyor. Powell'ın e-postada İran'ın

kendisi nükleer silah üretse bile İsrail'e karşı kullanacağından şüpheli olduğunu

kaydettiği bildiriliyor.

Powell, "Tahran'dakiler, İsrail'in hepsi Tahran'a doğru konuşlandırılmış 200 başlığı

olduğunu, bizim ise binlercesine sahip olduğumuzu biliyor" ifadelerini kullanıyor.

Powell'ın ABD'li yatırımcı Jeffrey Leeds ile yazışmasında, İsrail Başbakanı Benyamin

Netanyahu'nun 3 Mart 2015'te ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan da

bahsediliyor. Netanyahu bu konuşmasında Batı ülkelerini İran'la nükleer anlaşma

konusunda uyarmıştı.

Siber saldırıya uğrayan e-postalar DCLeaks adlı bir internet sitesinde ifşa edildi.