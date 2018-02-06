Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Milliler B Grubu\'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti

Haluk Yıldırım: \"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz\"

İSTANBUL / DHA

İspanya\'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası\'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nın rakipleri belli oldu.

Millilerimiz B Grubu\'nda yer alırken, Avustralya, Arjantin ve Nijerya ile eşleşti.

HALUK YILDIRIM: \"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ\"

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kura çekiminin ardından şu açıklamaları yaptı;

\"A Milli Kadın Takımımız, her zaman yakalamış olduğu başarılarla bizleri gururlandırıyor. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Dünya Kupası\'nda yine Ay Yıldızlılarımızın en iyi şekilde hazırlanarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Bir yandan da 2019 yılında gerçekleştirilecek; Sırbistan ve Letonya\'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası\'na katılmak için eleme karşılaşmaları oynuyoruz. Bu yoğun süreci en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.\"