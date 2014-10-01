Potanın Perileri yenilgisiz çeyrek finalde

Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda çeyrek finali daha önce garantileyen Türkiye, Mozambik'i 64-54 yendi. Ay Yıldızlılar çeyrek final karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. Türkiye'nin rakibi ya Küba ya da Sırbistan olacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Pota altından Sanders ve Bahar Çağlar, dış atışlardan da Işıl Alben ile sayılar bulan Türkiye, 3. dakikaya 7-3 önde girdi. Begüm Dalgalar ile 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda başarılı atışlar yapan Türkiye, 6. dakika içinde farkı 8 sayıya (5-13) çıkardı.

Mozambik, Dongue ve Ngulela'nın basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak, 8. dakika içinde farkı 1 sayıya (12-13) indirdi. Tuğ Palazoğlu'nun 3 sayılık basketiyle rahatlayan Türkiye, Esmeral Tunçluer'in turnikeden bulduğu sayılarla da ilk çeyreği 18-12 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk dakikalarında Muianga ve Ngulela ile sayılar bulan rakibine Cansu Köksal-Tuğçe Canıtez ikilisiyle karşılık veren "Potanın Perileri", Nevriye Yılmaz'ın basketiyle 15. dakika içinde farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 16-29. Oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, Şaziye İvegin'in üst üste basketleriyle 18. dakikaya 34-19 önde girdi ve soyunma odasına 36-23 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Mozambik, Dongue'nin, Türkiye ise Şaziye İvegin'in basketleriyle girdi. Tam saha baskı yapan rakibi karşısında üst üste hücumlardan boş dönen Türkiye, pota altında da Gimo'yu durdurmakta zorlanınca, Mozambik, 24. dakika içinde farkı 9 sayıya indirdi: 30-39.

Şaziye İvegin'in dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzde ile farkın daha da kapanmasına izin vermeyen milliler, 27. dakikayı 44-35 önde geçti. Tuğçe Canıtez ve Cansu Köksal ile hızlı hücumları sayıya çeviren Türkiye, Bahar Çağlar'ın da skora katkı yapmasıyla periyot sonunda 17 sayılık (38-55) farka ulaştı.

Son periyodun ilk 3 dakikasında takımlar hücumda sıkıntı yaşarken, Türkiye 1, Mozambik ise 2 sayı üretebildi. Dış atışlarda Ngulela, pota altında da Dongue ile skor bulan Mozambik, 38. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 52-61. Tilbe Şenyürek ve Begüm Dalgalar ile sayılar üreten milliler, farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı.