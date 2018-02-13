Potanın Perileri, yarın Estonya'yı ağırlayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya\'yı konuk edecek.

Ay Yıldızlılarımızla Estonya arasında oynanacak mücadele, Ayhan Şahenk Spor Salonu\'nda saat 19.00\'da başlayacak.

B Grubu\'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya\'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya\'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus\'u deplasmanda 64-54 yendi.

Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.

İSTANBUL / DHA