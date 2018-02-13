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Spor

Potanın Perileri, yarın Estonya'yı ağırlayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya'yı konuk edecek

13 Şubat 2018 15:18

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında yarın Estonya\'yı konuk edecek.
Ay Yıldızlılarımızla Estonya arasında oynanacak mücadele, Ayhan Şahenk Spor Salonu\'nda saat 19.00\'da başlayacak.
B Grubu\'nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya\'yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya\'ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus\'u deplasmanda 64-54 yendi.
Grubundaki 3 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Estonya ise son sırada yer alıyor.

İSTANBUL / DHA

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