Potanın Perileri yarı finalde: 62-61

Türkiye'de düzenlenen düzenlenen 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda A Milli Kadın Takımımız, çeyrek final mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena’da oynanan, mücadeleyi A Milli Kadın Takımımız 62-61 kazanarak Dünya Şampiyonası'nda adını son 4'e yazdırmayı başardı.

ntvspor.net'in haberine göre, Milliler mücadeleye Işıl Alben, Şaziye İvegin Üner, Esmeral Tunçluer, Lara Sanders ve Nevriye Yılmaz beşiyle başlarken, Sırbistan da Jelena Milovanovic, Dajana Butulija, Tijama Ajdukovic, Milica Dabovic ve Ana Dabovic beşiyle parkede yer aldı.

İlk hücumu Ana Dabovic ile değerlendiren Sırbistan karşısında millilerimiz Şaziye İvegin Üner ve Esmeral Tunçluer ikilisiyle sayılar buldu. İlk 5 dakikayı 8-5 önde geçen A Milli Kadın Takımımız, ribaundlarda da rakibine önemli bir üstünlük sağladı. Ancak Milica Dabovic’in üç sayılık basketi ve bir hücum sonrasında da Nevena Jovanovic’in turnikesiyle skora denge geldi (10-10). İlk periyot, Bahar Çağlar’ın orta mesafe isabetiyle 18-13 millilerimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotun başında savunmada daha iyi bir görüntü çizen Sırbistan, Nevena Jovanovic’in de üç sayılık basketiyle farkı iki sayıya indirdi (18-16). Alan savunmasına karşı ilk sayılarını Birsel Vardarlı Demirmen ile bulan Ay Yıldızlılarımız, buna karşın Jovanovic’i durduramayınca, Sırbistan 23-24’lük skorla öne geçti. Mola alan millilerimiz, ara sonrasında Şaziye ve Esmeral ile üç sayı çizgisinin gerisinden atışları değerlendiremezken, ilk yarıyı Sırbistan 24-30 önde kapattı.

Üçüncü periyotta iki takımda savunmadaki sertlik dozajını arttırırken, Milovanovic ile Dabovic’in üçer sayılık basketleriyle Sırbistan 10 sayılık farkı yakaladı (26-36). Mola alan Ay Yıldızlılarımız, ara sonrasında Şaziye İvegin Üner ile üç sayılık basket bulmasına karşın boyalı alan savunmasında zaaflar yaşadı. Tuğçe Canıtez ve Lara Sanders’ın ateşlediği millilerimiz, Şaziye İvegin Üner’in de üç sayı isabetiyle farkı 1 sayıya indirdi (39-40). Üçüncü periyotu A Milli Kadın Takımımız, Lara Sanders’ın orta mesafe isabetiyle 41-40 önde tamamladı.

Son çeyrekte de kıran kıran mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı karşılaşmadan 62-61 galip ayrıldı.